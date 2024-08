Estado divulga resultado final da avaliação biopsicossocial do concurso público da Sefaz

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 23, pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o resultado final da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência (PcD), bem como a convocação para o envio da documentação referente ao desempate de notas no concurso público para provimento de vagas de nível médio e superior da Sefaz.

O Edital nº 015 Sead/Sefaz , de 22 de agosto, apresenta a relação final dos candidatos e a convocação para o envio da documentação referente ao desempate de notas, organizada na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. Confira o edital completo para mais informações.

Os candidatos convocados terão, entre as 10h do dia 26 de agosto de 2024 e as 18h do dia 27 de agosto de 2024 (horário oficial de Brasília/DF), para enviar, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23 , imagens legíveis dos documentos citados nos subitens 3.2 e 3.3 do edital.

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência estarão à disposição a partir de 30 de agosto, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23 .

O edital de resultado provisório para o envio da documentação referente ao desempate de notas será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23 , na data provável de 2 de setembro.

