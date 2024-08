Com cultivares, IDR-Paraná marca presença no Show Rural Coopavel de Inverno

As novidades para o cultivo de trigo, triticale, aveia e plantas de cobertura são o tema do Show Rural Coopavel de Inverno, que vai ser realizado de 27 a 29 de agosto, no Parque Tecnológico da cooperativa, em Cascavel. O evento vai contar com a participação de 42 expositores, entre os quais o IDR-Paraná. O instituto vai apresentar cultivares e forrageiras para os produtores que visitarem o evento. Os extensionistas e pesquisadores prestarão esclarecimentos, bem como vão demonstrar a resposta dessas forrageiras a diferentes manejos, com diferentes períodos de pastejo.

Uma novidade desta edição é a apresentação do Show Rural Agroecológico, que envolve vários parceiros, em especial a Itaipu Binacional e a Fapeagro. As três instituições desenvolveram o projeto Vitórias (Vitrines Tecnológicas de Orientação para a Agroecologia e Sustentabilidade). Ele tem a duração de três anos e atua em diversas frentes, de plantas medicinais à construção de espaços didáticos para a apresentação de tecnologias de produção sustentável para os agricultores.

Neste ano o IDR-Paraná também vai apresentar ao público a variedade de trigo IPR Batovi, e o triticale IPR Goitacá. Ainda serão divulgados dois materiais de material forrageiro. Um deles recomendado para o uso exclusivo como pré-secado e um outro voltado ao pastejo. Algumas variedades de aveia já conhecidas como a IPR Suprema, a IPR Esmeralda, a Iapar 61 e a Cabocla também poderão ser conhecidas pelos visitantes. Outra atração é uma variedade de Centeio.

Outro tema de interesse para o produtor será o uso de plantas de cobertura. Os extensionistas e pesquisadores vão conversar com produtores a respeito da importância dessa prática para o sistema de produção. Hoje já se sabe que as plantas de cobertura dispõem matéria orgânica para o solo, contribuindo para a sua estruturação. A prática de usar essas variedades também aumenta a retenção de água no solo e contribui para aumentar sua porosidade. Além disso, a decomposição dessas plantas liberam nutrientes para o solo e lavouras.

A intenção é orientar os visitantes a respeito da importância desse “mix” de plantas, além de prestar informações sobre qual a melhor combinação de variedades para o produtor.

O Show Rural Coopavel de Inverno acontece no Parque Tecnológico da Coopavel, km 577 da BR-277, em Cascavel. A abertura dos portões, diariamente, será às 8h30. Não haverá qualquer custo para entrar no parque e ter acesso às novidades nem para utilizar vagas do estacionamento.