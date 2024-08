Festival em Ponta Grossa celebra a 1ª rota de motociclismo das Américas

A Rota 01 da história do motociclismo fica no Paraná. Ela tem um trajeto de 400 km (ida e volta), tem início em Ponta Grossa (Campos Gerais), chega a Antonina (Litoral) e incluiu o percurso de volta ao ponto de partida. Esse trajeto ficou conhecido, em 1923, como o primeiro passeio de mototurismo do Brasil, criado inclusive antes da estrada mais famosa do mundo, a Rota 66, localizada nos Estados Unidos, instituída em 1926 com o sentimento de liberdade idealizado pelos jovens americanos das décadas de 50 e 60 com suas motos Harley Davidson e Indian.

A rota paranaense ganha destaque neste final de semana, com o Festival Rota 01, que tem apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná. No sábado e domingo (24 e 25), a cidade de Ponta Grossa, os Campos Gerais, será palco de uma programação com shows de bandas locais e da região, exposições de motos e carros antigos, espaço kids, chopp, drinks e uma ampla área de gastronomia.

O evento deve reunir cerca de 1.000 motociclistas e muitos deles saem de Ponta Grossa com destino à Antonina, no Litoral, para participar o 4º Encontro de Motociclistas, que conta com apoio da Secretaria do Turismo do Paraná.

O secretário Márcio Nunes ressaltou que um dos maiores benefícios de eventos como este está no comércio. “Centenas de pessoas farão um trajeto de 400 km no total, durante dois dias, utilizando restaurantes, hotéis e pousadas, ou até mesmo campings, além do comércio local, seja comprando bebidas ou lembranças. Isso é um dos resultados do turismo: o giro da economia no PIB”, disse.

TURISMO– Ao longo do percurso entre Ponta Grossa e Antonina, os motociclistas devem viajar em grupos pequenos e de maneira independente e passarão por pontos e atrativos turísticos indicados pela organização do evento em um mapa elaborado em conjunto com o Viaje Paraná.

As indicações incluem paradas nas cidades de Ponta Grossa, Palmeira, Balsa Nova (São Luiz do Purunã), Campo Largo, Curitiba, Pinhais, Piraquara, Morretes, Antonina e também indicações de atrativos na Serra da Graciosa.

“Nessas cidades, temos muita oferta turística, como igrejas, restaurantes, museus, parques, ou seja, uma variedade bastante grande de atrativos e opções de lazer e cultura para aproveitar até chegar ao destino final. O trajeto também conta com pontos de apoio aos viajantes, ofertados por campings que também foram indicados para os participantes dessa aventura”, destacou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

ROTA 01– A história da criação da Rota 01, em 1923, foi destaque em um jornal da época da região dos Campos Gerais. Em 1923, dois moradores de Ponta Grossa, Ricardo Wagner e Afonso Lange, partiram da cidade rumo à Antonina com suas motocicletas: uma Harley-Davidson F-16 e uma Indian Scout. Esse foi o primeiro registro de uma viagem de moto em toda a América do Sul, publicado no Diário dos Campos.

O caminho apresentou, na época, muitos desafios aos viajantes, como chuva, falta de combustível e estradas sem pavimentação. A viagem durou quatro dias e com mais um desafio: a volta foi de trem, que descarrilou. A Rota 01 surgiu em homenagem a esses pioneiros, com passeios anuais.

A programação do Festival Rota 01 está disponível neste site .