Epagri abre inscrições para curso de homeopatia integrativa em Araranguá

O tratamento homeopático promove uma produção de alimentos de forma limpa, com bons índices de produtividade e baixo custo.Foto: Divulgação/Epagri

De setembro a novembro, a Epagri e a empresa de extensão rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS) promovem um curso de formação em homeopatia integrativa no município de Araranguá, no Sul Catarinense. Podem se inscrever técnicos, agricultores, profissionais da saúde e demais interessados. Para isso, é necessário procurar os escritórios municipais das duas empresas. O curso é gratuito, com 120 horas/aulas, com emissão de certificado pela Udesc.

Foto: Reprodução/Secom SC

O curso será dividido em três etapas de três dias inteiros: 24 a 26 de setembro, 22 a 24 de outubro e 26 a 28 de novembro. A programação contempla conteúdo voltado para a homeopatia na produção animal, cultivos agrícolas e ambiente. Os instrutores serão técnicos da Epagri e da Emater/RS.

Homeopatia em Santa Catarina

Conforme o pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Lages, Pedro Boff, o Brasil é o país que mais usa a homeopatia na agropecuária. Juntamente com Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Santa Catarina é um dos estados que está mais à frente no uso dessa terapia na agricultura familiar. O método terapêutico vem sendo testado no território catarinense para produção de cebola, hortaliças, frutas e plantas medicinais.

Ela também vem sendo usada com êxito na criação de abelhas e ovelhas, mas é na produção de leite que a Epagri alcançou os melhores resultados até agora. Marcelo Pedroso, médico veterinário e extensionista da Epagri em Criciúma, é um dos responsáveis pelo sucesso no uso dessa terapia em rebanhos bovinos no sul do Estado e um dos coordenadores deste curso.

Foto: Reprodução/Secom SC

Homeopatia na agropecuária

De acordo com Marcelo, a homeopatia surgiu nos trabalhos da Epagri no início dos anos 2000. A inciativa veio como proposta inovadora em apoio ao cumprimento de sua missão. Segundo estudos desenvolvidos pela Empresa, o tratamento homeopático promove uma produção de alimentos de forma limpa, com bons índices de produtividade e baixo custo.

Desde 2011 a Epagri conta com Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal, na Estação Experimental em Lages. Coordenada pelo pesquisador Pedro Boff, a unidade desenvolve pesquisa colaborativa com cursos de pós-graduação da Udesc, Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) e Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O laboratório também atende as próprias estações experimentais da Epagri, entre as quais se destaca a unidade de Ituporanga, que produz cebola homeopatizada.

Foto: Reprodução/Secom SC

Por outro lado, a terapia homeopática vem sendo difundida e implementada na agropecuária catarinense por meio de cursos presenciais como este, cursos online, palestras, estudos de caso e serviço de extensão promovidos pela Epagri e outras instituições. Já são mais de 13 mil pessoas atendidas direta ou indiretamente pela Epagri, em SC e outros diversos estados brasileiros durante esses anos de trabalho conjunto entre a pesquisa agropecuária e a extensão rural.



Mais informações e entrevistas:

Marcelo Pedroso, coordenador do curso

Fone (48) 99668-3768.

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407/99161-9596.