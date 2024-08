Epagri instala em Canoinhas equipamento que monitora produção apícola

Estação agrometeorológica mede chuva, temperatura, umidade relativa do ar e outras variáveis ambientais no local onde estão as colmeias (Fotos: Divulgação / Epagri)

O município de Canoinhas, no Planalto Norte de SC, ganhou sua primeira estação de monitoramento apícola. O equipamento estará ligado a três colmeias. A ação faz parte do projeto Tecnologias digitais para o desenvolvimento da saúde única da apicultura catarinense, desenvolvido pela Epagri.

O projeto consiste em colmeias conectadas a estações agrometeorológicas que medem chuva, molhamento foliar, temperatura, umidade relativa do ar e outras variáveis. Sensores instalados dentro da colmeia medem temperatura e umidade do ar. Uma balança de precisão pesa o mel produzido.

Os dados são transmitidos automaticamente e divulgados na plataforma Apis On-line . Com base neles, apicultores, pesquisadores e outros profissionais podem observar as condições meteorológicas que influenciam a produção de mel.

Hamilton Justino Vieira, pesquisador da Epagri, coordena o projeto. Ele explica que o objetivo é utilizar ferramentas múltiplas de tecnologias digitais para coleta, armazenamento, processamento e difusão de informações para a tomada de decisão e o desenvolvimento da apicultura em Santa Catarina.

Sete estações pelo Estado

O projeto conta com sete estações de monitoramento apícola espalhadas pelo Estado. Cada uma está ligada a três colmeias. Os equipamentos estão localizados em São Miguel do Oeste, Videira, Caçador, Canoinhas, Bocaina do Sul, São Joaquim e Imaruí.

A estação de monitoramento apícola de Caçador identificou que no período de 8 a 14 de agosto uma de suas três colmeias manteve a temperatura interna na casa dos 34 graus Celsius. Enquanto isso, a temperatura do ambiente variou entre 19,7 e -3,5 graus Celsius. “Esse é um exemplo das informações que esse monitoramento oferece”, aponta Hamilton.

Foto: Reprodução/Secom SC

Juliano de Oliveira, extensionista da Epagri em Canoinhas, entende que o monitoramento das floradas, dos sistemas meteorológicos, das atividades das abelhas e a evolução do peso das colmeias possibilitará vincular o mel à sua origem geográfica, estabelecendo Indicações Geográficas (IGs) e ou outros símbolos distintivos. Auxiliará ainda no manejo de colmeias, relacionado épocas a tipos de alimentação e orientando a introdução de abelhas rainhas selecionadas.

Em 2019 o monitoramento apícola ganhou o Prêmio Expressão de Ecologia. Esta é a maior premiação ambiental do país no segmento empresarial com reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente.