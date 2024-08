Site da Epagri é campeão em usabilidade entre portais de Ater pública

Necessidade dos usuários e tendências de mercado nortearam desenvolvimento do site da Epagri (Foto: Aires Mariga / Epagri)

O site da Epagri está no topo da lista de usabilidade entre 26 portais de instituições públicas brasileiras que fazem assistência técnica e extensão rural (Ater). Esse é o resultado de um estudo desenvolvido por Luiz Egidio Costa Cunha, docente de Computação e Gestão de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

O estudo foi resultado de mestrado desenvolvido por ele no Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PPGCTS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A pesquisa foi publicada no livro “E agora, onde clico para voltar? A usabilidade dos portais dos órgãos públicos de Ater”, disponível para livre download .

Facilidade de navegação

Segundo a obra, usabilidade é a qualidade que determina o grau de facilidade dos usuários para conhecer, compreender e utilizar de forma correta e eficiente uma interface, e, consequentemente, poderem usar facilmente o sistema por trás dela. A pesquisa usou a metodologia das Heurísticas de Nielsen para avaliar a usabilidade das interfaces dos portais dos órgãos públicos de Ater.

Foram dez critérios avaliados e o site da Epagri conseguiu nota máxima em sete. Este desempenho só foi repetido no estudo pelo site da Emater de Minas Gerais . A pesquisa avaliou diferentes características, como uso de jargões técnicos que podem dificultar a comunicação, a estética do portal, padrões de navegação e a liberdade do usuário de navegar da forma que deseja.

A versão atual do site da Epagri foi desenvolvida em 2018. É resultado de uma parceria entre os departamentos estaduais de gestão da tecnologia de informação (DGTI) e de marketing e comunicação (Demc). Foram dois profissionais envolvidos e seis meses de trabalho.

Nilce Miranda Ayres, analista de sistemas da Epagri, explica que o portal foi desenvolvido tendo como base experiências de navegação em outros sites. Também foram consideradas as necessidades dos usuários e as tendências de mercado . Outra ferramenta que norteou o trabalho foi a Carta de Serviços do governo do Estado.

Os técnicos ainda tinham como meta oferecer um design limpo, com fundo branco. Mas a usabilidade sempre foi o principal objetivo. “Não adianta ser um site lindo, com funcionalidade deficiente”, pondera. Por outro lado, ela lembra que a funcionalidade precisa estar acompanhada de uma forma atraente, para chamar a atenção e prender o leitor.