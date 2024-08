Adapar promove 1º encontro de médicos veterinários dos serviços de inspeção municipais

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) promove nos dias 21 e 22 de agosto, em Curitiba, o I Encontro de Médicos Veterinários SIM/Susaf/PR, que reunirá profissionais responsáveis pelos Serviços de Inspeção Municipais (SIM) e consórcios integrantes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf/PR). O evento acontece na Sala de Convenções da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

O objetivo é promover a interação e a troca de experiências entre os fiscais de defesa agropecuária da Adapar que atuam na inspeção de produtos de origem animal e os Serviços de Inspeção Municipais que aderiram ao Susaf/PR.

O Susaf/PR é uma iniciativa do governo estadual que permite que agroindústrias que possuem apenas o registro no SIM comercializem seus produtos em todo o Paraná. Para isso, é necessário que o município tenha um sistema bem estruturado e que atenda as exigências higiênico-sanitárias legais e critérios da Adapar.

Segundo a chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal da Adapar (DPAV), Mariza Koloda, o evento também busca mostrar canais de informações, divulgar ações entre os serviços, estimular a indicação de estabelecimentos ao Susaf/PR e apresentar os médicos veterinários aos parceiros e entidades representativas do setor.

“É uma ótima oportunidade para agregar um pouco dos conhecimentos que o Estado tem em seus 30 anos de Inspeção de Produtos de Origem Animal — SIP/POA e de instituições afins, e para os gestores dos serviços municipais promoverem o networking com parceiros relevantes do setor”, afirma.

A programação inclui palestras com temas sobre os serviços de inspeção, a aplicação da legislação e a qualidade sanitária para os municípios do consórcio. A iniciativa é vista pela DPAV como uma importante oportunidade para consolidar o trabalho dos médicos veterinários nos municípios e reforçar a segurança alimentar dos produtos de origem animal no Paraná.

SISTEMA – O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf/PR), criado por lei em 2013 e regulamentado em 2020, destina-se especialmente à agroindústria familiar e de pequeno porte. Para obter o selo Susaf/PR, é exigido que as agroindústrias estejam registradas no Sistema de Inspeção Municipal (SIM).

Este selo pode ser concedido a municípios ou consórcios intermunicipais que apresentem como atribuição o serviço de inspeção e que ele seja estruturado, garantindo a qualidade dos produtos. Dados do DPAV demonstram que até o momento 153 municípios já aderiram ao sistema. A meta do Estado é chegar a 200 municípios integrados ao consórcio até 2026.