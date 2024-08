Índice do MEC aponta evolução da Educação de Rondônia ranqueada entre as melhores do país

Com o ranking da 6ª melhor educação do Brasil e 2ª da região Norte, Rondônia está entre os melhores estados no ranking nacional de Educação, segundo apontou o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023; o estado mostrou avanços nos anos iniciais do ensino fundamental e se manteve estável nas séries finais. No ensino médio, Rondônia atingiu 4,2 pontos, o que reflete um crescimento em relação a anos anteriores.

Para melhorar o desempenho no Ideb, o governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) implementou uma série de estratégias voltadas para a formação de professores e gestão escolar. O projeto ‘Saeb: Nossa Meta é você!’, lançado em 2023, foi destaque, proporcionando engajamento e mobilização em toda rede de ensino, com um olhar voltado à melhoria da proficiência nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, que estariam presentes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), bem como no aumento do índice de participação dos estudantes.

Foram promovidos também, programas de formação continuada, focados em práticas pedagógicas inovadoras e no uso de tecnologias educacionais. Além disso, a secretaria desenvolveu iniciativas de mentoria para professores iniciantes e de acompanhamento pedagógico aos mais experientes. Na gestão escolar, diretores e coordenadores pedagógicos passaram por capacitação em liderança pedagógica e planejamento estratégico, com o objetivo de articular ações que impactem diretamente o aprendizado. A melhoria dos índices de alfabetização na idade certa foi uma prioridade da Seduc, com a implementação de programas que asseguram que todas as crianças adquiram competências básicas de leitura e escrita dentro do prazo estabelecido.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o avanço nos anos iniciais reflete os esforços realizados. “O objetivo é intensificar ainda mais, as ações para garantir que todos os estudantes, em todas as etapas, possam atingir seu potencial”, ressaltou.

A secretária de educação, Ana Pacini destacou as ações da Seduc para melhorar os índices educacionais no estado. “Em 2023, realizamos um trabalho conjunto na secretaria para garantir a participação efetiva dos estudantes nas provas do Saeb. Isso foi fundamental para termos uma avaliação mais precisa e, a partir daí, direcionarmos os esforços de forma mais assertiva, com isso, tem-se a permanência dos alunos na escola e melhoria dos resultados educacionais”, salientou.

AVANÇO

Segundo a coordenadora de acompanhamento e informação educacional da Seduc, Izis Cúbia, essas ações, aliadas ao monitoramento contínuo do progresso de cada escola, têm sido fundamentais para o avanço de Rondônia no cenário educacional, nacionalmente. “O estado está empatado em 6º lugar no Ideb do ensino médio, ao lado de estados centenários como Tocantins, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, todos com a mesma pontuação de 4,2. Esta evolução reflete o engajamento do governo do estado em elevar a qualidade da educação e proporcionar melhores oportunidades para os estudantes”, evidenciou.

IDEB

O Ideb é uma medida composta por resultados referentes à aprovação dos estudantes (fluxo escolar) e às médias de desempenho nas avaliações. É calculado a partir dos dados do Censo Escolar e do Saeb.