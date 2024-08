Ceasa participa da AgroPonte que reúne setores de agronegócio, agricultura familiar, indústrias e tecnologia

Foto: Divulgação / Ceasa

Pela primeira vez, as Centrais de Abastecimento de Santa Catarina (Ceasa/SC) estão participando da Feira AgroPonte, realizada em Criciúma entre os dias 14 e 18 de agosto. A secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) está com um estande junto à Ceasa, Epagri e Cidasc. Neste ano, a Ceasa estreia no evento com o intuito de mostrar o trabalho realizado pelas Centrais e os produtos que são comercializados nas três unidades instaladas em Tubarão, na região Sul, São José, na Grande Florianópolis, e em Blumenau, no Vale do Itajaí.



A AgroPonte abre espaço para expositores apresentarem e comercializarem produtos e serviços, desde maquinários e equipamentos agrícolas até alimentos da agricultura familiar. É a oportunidade para conectar produtores, empreendedores, especialistas e entusiastas do setor para compartilhar conhecimentos, promover negócios e impulsionar o desenvolvimento rural.

“Este é um evento que se consolida a cada ano e reúne todos os insumos necessários para o desenvolvimento da agricultura catarinense. A primeira participação da Ceasa/SC na Agroponte, com certeza, torna-se um marco estratégico que poderá gerar uma série de oportunidades. Destaco o fortalecimento das relações comerciais até a promoção de produtos locais, além da abertura de novos mercados. É uma iniciativa que poderá trazer ganhos significativos para os permissionários, agricultores e supermercadistas. Isso só reforça a posição das Centrais de Abastecimento como importante agente no desenvolvimento agrícola do nosso estado”, enfatizou o diretor-presidente da Ceasa, Emerson Martins.

Emerson Martins ainda reforçou o empenho do Governo de Santa Catarina por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (SAR), em incentivar a agricultura familiar na comercialização de hortifrutigranjeiros por meio das Centrais de Abastecimento do Estado.

Foto: Reprodução/Secom SC

O gerente de Mercado da Unidade Ceasa/SC – Litoral Sul, Edmilson Moreira, destaca as oportunidade e vantagens de comercializar os produtos num evento desse porte. “A nossa participação neste evento é importante por diversos motivos. Um deles é o fortalecimento na rede de relacionamento, já que a feira proporciona a troca de experiências entre boxistas, produtores e supermercadistas da região. A AgroPonte abre portas para parcerias estratégicas e a criação de vínculos comerciais mais sólidos, contribuindo para qualidade do produto ofertado ao consumidor final da região Sul”, explicou o gerente.

AgroPonte

A AgroPonte tem como objetivo principal fomentar a integração entre o agronegócio e a agricultura familiar, reconhecendo a importância de ambos na economia e no abastecimento alimentar. Serão cinco dias de feira que engloba também a 12ª Feira do Agronegócio, Agricultura Familiar & Inovação, com mais de 220 empresas e diversas atividades e em uma estrutura com 22 mil metros quadrados.



A Agroponte, a cada ano de realização, amplia o espaço para expositores apresentarem produtos e serviços, desde maquinários e equipamentos agrícolas até produtos orgânicos, artesanato e alimentos produzidos localmente. Também é dado o valor a diversidade e a qualidade dos produtos, incentivando a agricultura familiar, pecuária e a adoção de práticas sustentáveis.

São mais de 250 expositores de Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, o evento conta com 30 mil metros quadrados de área.

O público poderá visitar 42 cooperativas da agricultura familiar, indústrias, revendas e concessionárias de máquinas, tratores, colheitadeiras, equipamentos, ferramentas, tecnologias e insumos para a produção no agronegócio, agricultura e pecuária.

:: Horários da feira

Sexta-feira, dia 16: das 14h às 22 horas

Sábado, dia 17: das 10h às 22 horas

Domingo, dia 18: das 10h às 18 horas

Ceasa/SC

Foto: Reprodução/Secom SC

Em Santa Catarina, as Centrais de Abastecimento oferecem a estrutura necessária para que produtores rurais, comerciantes e cooperativas possam vender os hortifrutigranjeiros no atacado e no varejo. Ao todo, nas três unidades, são 171 empresas trabalhando nos boxes e 328 espaços para os agricultores. Na Ceasa o produtor rural negocia direto com o comprador, sem intermediários, fomentando a agricultura catarinense e garantindo produtos de qualidade com melhor oferta.

Além de ser um elo entre quem vende e quem compra, a Ceasa disponibiliza, todos os dias, a cotação de preços no atacado. As Centrais de Abastecimento contam com aproximadamente 6 mil pessoas circulando todos os dias pelos pavilhões, são 2,5 mil empregos diretos, além de outros milhares de empregos indiretos e estão cadastrados cerca de mil produtores da agricultura familiar.

:: Unidades regionais da Ceasa