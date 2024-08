Aberto prazo para submissão de trabalhos no 1º Congresso Brasileiro de Homeopatia na Agricultura e Ambiente

Evento busca mostrar o potencial de aplicação da homeopatia na agropecuária (Foto: Aires Mariga / Epagri)

Está aberto até 15 de setembro o prazo para submissão de trabalhos no I Congresso Brasileiro de Homeopatia na Agricultura e Ambiente, que acontece de 20 a 23 de novembro, no campus do CAV/Udesc, em Lages. A Epagri realiza o evento em parceria com a Udesc.

Os trabalhos poderão ser submetidos na forma de Resumo Simples – Pesquisa Científica, que aceita trabalhos originais com dados inéditos ou revisão bibliográfica. Também serão aceitos Resumo Simples – Relato de Experiência/Estudo de caso. O site do evento disponibiliza template e normas.

Também estão abertas as inscrições em lote promocional até 31 de agosto, ao valor de R$50,00 para todos os interessados e R$45,00 para filiados à Associação Brasileira de Homeopatia na Agricultura e Ambiente (Abhama).

Além da apresentação de trabalhos, o Congresso contará com palestras com renomados especialistas em homeopatia e agricultura sustentável, mesas redondas e assembleia geral da Abhama. Giovanni Dinelli, da Universidade de Bolonha, na Itália, vai proferir palestra de abertura. Ele vai falar sobre Agricultura europeia em transição – demanda por práticas agroecológicas e o espaço da homeopatia .

Foto: Reprodução/Secom SC

O evento tem como objetivos promover a troca de experiências sobre homeopatia integrativa. Busca ainda incentivar a ciência homeopática e fomentar práticas sustentáveis que beneficiem a agropecuária e preservem o ecossistema. Pedro Boff, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Lages, explica que o Congresso pretende “mostrar o potencial de aplicação da homeopatia na agropecuária catarinense e brasileira para produção sadia e saudável de alimentos, em prol da saúde do ser humano, nos ambientes rural e urbano”.

Confira a programação e outras informações no site do evento: www.abhama.org/icbhaa .