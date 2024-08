O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou nesta quarta-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE), a Classificação Definitiva dos dois processos seletivos públicos para estagiários, regidos pelos editais n.º 04/2024 e n.º 08/2024. Esses processos visaram à formação de cadastro de reserva para atender às necessidades das secretarias, autarquias e fundações estaduais.

A classificação final dos candidatos pode ser conferida a partir da página 8 do Diário Oficial . Os candidatos cujos nomes não figuram na lista obtiveram uma média global inferior a 5,0 (cinco).

Já os candidatos selecionados devem ficar atentos às convocações, que serão feitas por meio dos contatos fornecidos ou publicadas no DOE e na Agência de Notícias do Acre.

Esses processos seletivos reafirmam o compromisso do governo em proporcionar oportunidades de estágio para estudantes, facilitando a integração entre teoria e prática e promovendo o desenvolvimento profissional dos jovens no estado.

The post Governo divulga resultado definitivo de processos seletivos de estagiários appeared first on Noticias do Acre .