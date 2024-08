Feira Sabores Paraná, que será retomada, está com inscrições abertas para produtores rurais

Estão abertas as inscrições para produtores rurais que desejarem participar da Feira Sabores do Paraná. Neste ano a evento será de 28 de novembro a 1º de dezembro, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Serão selecionados 80 empreendedores rurais que terão a oportunidade de mostrar sua produção para o público da Capital. Além da venda de diversos produtos, a feira ainda contará com aulas-show que vão divulgar a gastronomia e o turismo.

A Feira Sabores do Paraná é promovida pelo IDR-Paraná em parceria com a Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento), Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), Faep-Senar, Sebrae e Fetaep.

Segundo Karoline Marques, coordenadora estadual de agroindústria do IDR-Paraná, os produtores interessados em participar da feira devem atender a algumas exigências. A primeira delas é ter o CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) ativo. Além disso, toda agroindústria que trabalhar com alimentos precisa ser regularizada sanitariamente, de acordo com o produto. Outra solicitação é que os produtos sejam rotulados, seguindo a legislação vigente.

Karoline afirma que o artesanato a ser apresentado na feira deve ter características de identidade regional ou usar matérias-primas da propriedade rural. "As inscrições poderão ser feitas no site do IDR-Paraná diretamente pelo produtor, ou o interessado pode se dirigir a um escritório do Instituto e solicitar ajuda de um extensionista. Vale ressaltar que a inscrição não garante a vaga na feira, que será analisada e selecionada", afirma.

As inscrições estão abertas para empreendedores individuais e organizações como cooperativas e associações. Os empreendimentos com jovens rurais, até 29 anos, serão priorizados.

FEIRA SABORES– A feira aconteceu de 2000 a 2014, sempre no Parque Barigui, em Curitiba. Depois de uma interrupção o evento foi retomado, agora num formato mais compacto. Karoline explica que o objetivo é divulgar os produtos coloniais do estado, com destaque para a produção regional. “O turismo rural também será apresentado durante a feira. Queremos mostrar o que há de mais forte em turismo em cada região”, afirma.

A gastronomia será o carro-chefe para divulgar as atrações turísticas do estado durante a feira. O visitante terá a sua disposição seis pratos quentes para consumir no local, além de duas sobremesas e duas bebidas típicas do Estado.

Também serão realizadas, no salão de eventos, aulas-show de culinária, usando ingredientes que estão disponíveis na feira ou algum cultivar desenvolvido pela pesquisa do IDR-Paraná. Cada aula-show terá o número máximo de 30 participantes e a inscrição é gratuita. A abertura da feira será no dia 28 de novembro, às 16h, no vão do Museu Oscar Niemeyer. De sexta a domingo o evento estará aberto ao público sempre das 10h às 22h e a entrada é gratuita.

As inscrições para participar da feira ficarão abertas até 6 de setembro, e a lista com os expositores selecionados será divulgada a partir do dia 13 de setembro.

Para mais informações acesse aqui o regulamento . Faça sua inscrição AQUI .