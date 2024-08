Feira Agroponte em Criciúma abre espaço de negócios para a agricultura familiar de SC

Feira da Agricultura Familiar terá 42 organizações do campo – Foto: Traquejo Comunicação

A 13ª Feira Agroponte vai receber 42 organizações de produtores rurais para comercializar os mais variados produtos do campo. Os empreendimentos fazem parte da Feira da Agricultura Familiar, promovida pela Epagri desde a primeira edição do evento, em Criciúma, que este ano acontece de 14 a 18 de agosto.

Durante os cinco dias, o espaço terá panificados , embutidos, laticínios, mel, produtos derivados do aipim e da banana, bebidas, doces e geleias, artesanato, hortifrútis, dentre outros produtos oriundos da agricultura familiar. De acordo com Marcelo Pedroso, organizador da feira e coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri do Sul Catarinense, a participação dos agricultores mostra o resultado do trabalho da Epagri na organização e regularização dos empreendimentos, que resultam em agregação de valor da produção agrícola.

Conforme o gerente regional da Epagri em Criciúma, Edson Borba Teixeira, a Feira Agroponte é uma excelente vitrine e espaço de divulgação e de comercialização dos produtos e serviços da agricultura familiar. “A feira vem a cada ano ampliando espaços, público e qualidade. Os produtores ganham visibilidade e abrem novos canais de comercialização, o que valoriza este setor que é tão importante para a economia de Santa Catarina”, afirma Edson.

15/8 – Rodada de Negócios

De acordo com Marcelo, o evento também terá um espaço dedicado para os agricultores de hortifrútis apresentarem seus produtos a empresários atacadistas, boxistas do Cesa Tubarão, supermercadistas e do setor hoteleiro. Será a 3ª Rodada de Negócios, marcada para o dia 15 de agosto, às 14h15min, na sala 2 do mezanino do Pavilhão de Exposições. A realização é da Epagri, Ceasa, Cidasc e Sociedade Brasileira de Fruticultura.

16/8 – Palestra técnica

No dia 16 de agosto, às 14h, vai acontecer a Palestra “Programa Novilho Precoce e Qualidade da Carne”. O evento será no auditório da AMREC, realizado pela Cidasc, Epagri e Núcleo Sul Catarinense de Médicos Veterinários. Os interessados podem se inscrever na hora, sem custo.

16/8 – Julgamento da Raça Brahman

Outra atividade que a Epagri colabora é na organização do julgamento de bovinos da raça Brahman. O evento será no dia 16/8, a partir das 17h, na pista/arena de julgamento, localizada nos pavilhões paralelos. O julgamento é uma realização da Nossacasa, Epagri, Cidasc e Associação Brasileira de Criadores de Zebu – ABCZ, a qual estará representada pelo jurado zootecnista Roberto Vilhena Vieira.

A Agroponte

A AgroPonte é a maior feira de Santa Catarina nos setores de agronegócio, agricultura familiar, indústrias e tecnologia. O evento abre espaço para expositores apresentarem e comercializarem produtos e serviços, desde maquinários e equipamentos agrícolas a produtos da agricultura familiar. Conta ainda com palestras, workshops, painéis de discussão e julgamento de animais. Outro destaque é para empresas inovadoras que trazem soluções tecnológicas para o campo.

Foto: Reprodução/Secom SC

São mais de 30 mil metros quadrados de evento, com a presença de 280 expositores de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Como participar

O acesso a Feira AgroPonte poderá ocorrer de duas formas: com os convites distribuídos pelos expositores (acesso gratuito) ou através da compra de ingressos nas recepções da feira no valor de R$20,00.

Serviço

O que: Feira da Agricultura Familiar

Quando: de 14 a 18 de agosto

Onde: Pavilhão de Exposições José Ijair Conti – Rua Giácomo Sônego Neto, nº 35, Bairro Santa Bárbara, Criciúma, SC

Mais informações e entrevistas:

– Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri do Sul Catarinense, pelo fone: (48) 99668-3768

– Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma, pelo fone: (48) 99622-1605

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, Assessora de comunicação da Epagri (48) 3665-5407/99161-9596