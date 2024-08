Governo de RO avança na política de alfabetização com encontro do Programa de Avaliação

O governo de Rondônia promoveu um importante encontro para alinhar a Política Estadual de Alfabetização, o Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) Rondônia. O evento, que ocorreu na quinta-feira (8), em Porto Velho, contou com o alinhamento das políticas da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa), Proalfa e do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), e apresentações dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Vinicius de Moraes e Gabriela Mafra.

De iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o encontro teve a presença dos coordenadores regionais do programa, totalizando 54 participantes, três de cada Superintendência Regional de Educação (Super). Durante o evento, foram discutidas estratégias para o monitoramento e a implementação das diretrizes estabelecidas, com foco no aprimoramento das práticas pedagógicas que garantirão a alfabetização de todas as crianças do estado até o final do segundo ano do ensino fundamental.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o alinhamento das políticas de alfabetização é essencial. “O governo tem investido em iniciativas que buscam garantir que as crianças do estado tenham acesso à educação, desde o início da trajetória escolar, e o Proalfa é um pilar fundamental ao cumprimento dessa meta”, ressaltou.

Encontro também proporcionou um espaço de escuta

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Além das apresentações técnicas, o encontro proporcionou um espaço de escuta, visando a troca de experiências entre os coordenadores regionais que compartilharam as boas práticas e desafios enfrentados na implementação do Proalfa, permitindo um enriquecimento coletivo das estratégias. Durante a escuta, o impacto positivo das políticas de alfabetização nas comunidades escolares foi destaque. Os participantes ressaltaram como o programa tem contribuído para redução dos índices de analfabetismo e ao aumento da qualidade da educação no estado.