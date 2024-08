Com obras da Perimetral, acesso à ponte para Argentina em Foz do Iguaçu terá desvio de tráfego

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), fará, na semana que vem, o desvio do tráfego no acesso à Ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, região Oeste. A estrutura faz ligação com a Argentina.

A medida é necessária para avançar na construção da nova aduana Brasil – Argentina, parte da obra de implantação da Rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu.

Na terça-feira (13), os veículos se submeterão ao sistema pare-e-siga, para que seja executado o encaixe da pista existente com o desvio. Nos dias seguintes, será feito o desvio para a pista provisória, que vai passar pelo pátio da nova aduana, com pavimento em blocos intertravados de concreto (paver).

O DER/PR vai realizar entregas de panfletos na aduana Brasil – Argentina atual, com orientações em português e em espanhol.

OBRA– A implantação da rodovia atingiu a marca de 35,28% de execução na medição mais recente, de julho. A obra é resultado da parceria entre o Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu, com a Binacional responsável pelos recursos e o DER/PR administrando e fiscalizando sua execução. Até o momento já foram investidos aproximadamente R$ 48,29 milhões, com previsão de conclusão para novembro de 2025.