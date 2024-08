Governador assina acordo com Castrolanda para criação de Parque Tecnológico do Agroleite

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (8), em Castro, nos Campos Gerais, um memorando de entendimento com a cooperativa Castrolanda para a criação do Parque Tecnológico Agroleite. A ideia é que o espaço integre universidades, centros de pesquisa, empresas e startups para desenvolver soluções tecnológicas para a cadeia produtiva do leite.

A assinatura aconteceu durante a visita do governador à Agroleite, que é um dos principais eventos deste setor no País. O governador também oficializou a entrega de 17 tratores para as escolas agrícolas estaduais.

“Hoje foi dado o primeiro passo para o Parque Tecnológico do Leite, que vai fomentar a pesquisa e a inovação da cadeia do leite visando o aumento da produtividade no campo, melhoria da qualidade genética dos animais, produção de um leite ainda mais nutritivo, novas tecnologias na produção de derivados, entre outras coisas”, afirmou o governador.

O parque será construído em um terreno anexo à área onde atualmente é realizada a feira. Com o acordo, o Estado e a Castrolanda poderão firmar convênios e parcerias para a criação do parque. "Os produtores da região já usam tecnologia de ponta, já se utilizam do que há de mais moderno à disposição do mercado, mas acreditamos que podemos avançar promovendo a integração entre instituições de ensino, empresas e produtores em um ambiente só", disse o presidente da Castrolanda, Willem Bouwman.

A previsão é que o Governo do Estado ofereça suporte técnico e científico para o projeto, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e do Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos (Separtec). O Estado também vai colaborar facilitando a integração entre universidades, centros de pesquisa e empresas.

"O Estado vai apoiar a iniciativa integrando a estrutura que será criada à rede de parques tecnológicos do Paraná e às sete universidades estaduais, ajudando a circular o conhecimento produzido aqui neste ambiente", afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em exercício, Jamil Abdanur Júnior.

MAIOR DO PAÍS– Castro é a maior bacia leiteira do País, com mais de 400 milhões de litros de leite produzidos anualmente. A produção do município é fundamental para que o Paraná seja o segundo maior produtor do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais. Em 2023, foram 4,5 bilhões de litros produzidos no Estado, o que representa quase 15% de toda a produção nacional.

Com o parque, a região se consolida como um dos principais polos no desenvolvimento de inovações e tecnologias para o setor produtivo do leite e derivados. “Castro é a capital nacional do leite, onde você tem o que há mais moderno e avançado em tecnologia e inovação desta cadeia produtiva. O Paraná tem apenas 2,3% do território nacional e, mesmo assim, tem a segunda maior bacia leiteira do Brasil”, afirmou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance.

"É um resultado que só se consegue alcançar com muita tecnologia e eficiência, por isso iniciativas como esta têm que ser enaltecidas", complementou.

O projeto prevê que o parque seja construído em bases sustentáveis. O local deve abrigar ainda hubs de integração, laboratórios para pesquisas e uma fazenda experimental para realização de pesquisas aplicadas.

NOVOS TRATORES– Na solenidade, o governador Ratinho Junior também oficializou a entrega de 17 tratores para colégios agrícolas do Estado. O investimento nos equipamentos é de R$ 4,4 milhões. O objetivo é ajudar na formação dos alunos, permitindo que eles apliquem conhecimentos teóricos de forma mais dinâmica nas atividades agrícolas e pecuárias da fazenda-escola, além de terem contato com equipamentos de última geração.

"Nós já investimos em drones, que são utilizados nas atividades destas escolas, transformamos elas em escolas-cooperativas, para que os alunos entendam como funciona a dinâmica do cooperativismo no Estado, e agora estamos entregando estes tratores, que apresentam o que há de mais moderno no campo para que os estudantes saiam capacitados e preparados para o mercado de trabalho", afirmou o governador.

Os tratores são da marca New Holland, com tração integral e 100 cavalos de potência, o que deve proporcionar mais conforto ao operador e segurança nas atividades práticas no campo. “Este é o maior investimento já feito nos colégios agrícolas do Paraná. Todos os colégios estão recebendo tratores, que vão ser usados para cuidar da fazenda-escola, cuidar dos animais e ser uma ferramenta de ensino aos estudantes. É uma ferramenta de trabalho e de educação”, disse o secretário de Educação, Roni Miranda.