Governo divulga resultados preliminares de processos seletivos de estagiários

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou nesta quinta-feira, 8, no Diário Oficial do Estado (DOE), os resultados preliminares de dois processos de seleção pública de estagiários. Esses processos, regidos pelos editais nº 04/2024 e nº 08/2024, tiveram como objetivo a formação de cadastro de reserva para atender às demandas das secretarias, autarquias e fundações do Estado.

Confira as classificações provisórias dos candidatos a partir da página 13 do Diário Oficial, com etapas subsequentes previstas para a interposição de recursos e a publicação da lista final.

Entre os estágios contemplados no processo seletivo destacam-se os dos cursos de Administração, Agronomia, Análise de Sistemas, Biomedicina, Ciências Contábeis e Direito. Em cada uma dessas áreas, os candidatos foram classificados conforme o desempenho acadêmico, sendo exigida uma média global mínima de 5,0 para aprovação.

Os candidatos que se sentirem prejudicados pela classificação provisória terão a oportunidade de interpor recursos no dia 9 de agosto de 2024. Após a análise dos recursos, a classificação definitiva será publicada no dia 14 de agosto de 2024. Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade das secretarias estaduais.

Esses processos de seleção pública reforçam o compromisso do governo em oferecer oportunidades de estágio para estudantes, promovendo a integração entre a teoria e a prática e contribuindo para o desenvolvimento profissional dos jovens do estado.

