Governo do Tocantins abre inscrições para a 3ª edição do "Café no Campo 2024" para pecuaristas e produtores rurais do Bico do Papagaio

Objetivos centrais do evento são transferir conhecimento e ouvir as demandas dos pecuaristas e produtores rurais da região - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e parceiros abrem inscrições para a 3ª edição doCafé no Campo de 2024. O evento ocorrerá no dia 16 de agosto, a partir das 8 horas, na Fazenda Ressaca, município de Augustinópolis, região do Bico do Papagaio.

A gerente de Pecuária da Seagro, Janaína Cetrone, explica que os objetivos centrais do evento são transferir conhecimento e ouvir as demandas dos pecuaristas e produtores rurais. “Com as informações, a intenção é traçar tendências tecnológicas e diagnosticar os maiores desafios da pecuária tocantinense, além de evidenciar o que há de melhor na pecuária de nosso Estado”, enfatizou.

Na ocasião, os participantes contarão com palestras voltadas para: lucratividade com adubação de pastagens; estratégias nutricionais no período da seca; intensificação de pastagem (caso de sucesso); e visita a campo.

Inscrições

Pecuaristas e produtores rurais da região do Bico do Papagaio podem fazer a inscrição no local do evento ou por meio do linkhttps://forms.gle/DVyASzFn5GpHJ1NPA.

Parceiros

São parceiros do evento Mapa, Embrapa, Adapec, Ruraltins, Sebrae, Faet/Senar, Fazenda Ressaca, Mage Consultoria, Novilho Precoce, Sicredi, Sindicato Rural de Augustinópolis, Terrafós, Probico, ABC Corte e a empresa Maiseletro.