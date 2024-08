Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Epagri, Cidasc e Ceasa apresentam ações a entidades do setor

Foto: Andréia Oliveira/SAR

As ações em destaque da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) e das empresas vinculadas: Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa/SC) foram apresentadas nesta segunda-feira, 5, em encontro on-line, às entidades ligadas ao setor agropecuário de Santa Catarina. São mais investimentos, mais defesa sanitária, pesquisa, extensão e mais oportunidades de negócios.

O secretário de estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos; o presidente da Epagri, Dirceu Leite; o presidente da Ceasa/SC, Emerson Martins apresentaram os resultados e desafios. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, relatou a força da agricultura catarinense, com predominância de 78% de agricultores familiares em 183 mil unidades agropecuárias. “Santa Catarina é uma referência na agricultura, com cerca de 1,1% do território nacional. Investimos em 2023 mais de R$ 318,1 milhões em políticas públicas para desenvolvimento rural, com mais de 97 mil atendimentos. Já em 2024 alcançamos 40.828 atendimentos a produtores, em 290 municípios, com investimento de mais de R$ 194,6 milhões até o momento”.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, enfatizou o trabalho de qualificação e extensão realizado nos 293 escritórios, que cobrem quase a totalidade do estado. Destacou a metodologia e acesso aos dados da agricultura por meio do Observatório Agro/SC. “Temos um grupo de profissionais empenhados, dedicados e que desenvolvem políticas públicas de forma responsável, fomentando projetos e programas que atendem agricultores em capacitações e cursos ampliando conhecimento e transformando o setor agropecuário”, destaca o presidente da Epagri.

Para a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, “foi um ano de trabalho intenso e de conquistas para a agropecuária catarinense. Diante dos trabalhos realizados, o Governo do Estado reconheceu as ações de defesa agropecuária”, disse, referindo-se ao empenho estadual, por meio da Cidasc, na eficiência do saneamento do foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, com posterior autorização da contratação de profissionais através do concurso público para apoiar a defesa agropecuária e a forte expansão da Inspeção de Produtos de Origem Animal. “Destaco ainda, que com a chancela da Cidasc, Santa Catarina exportou, em 2023, aproximadamente, 7,49 bilhões de dólares em produtos agropecuários. Esse número representa a qualidade do trabalho, que se deve ao planejamento e execução dos projetos que envolvem o setor animal e vegetal. O Estado está em constante evolução no cuidado à sanidade animal, com uso de tecnologias no controle e erradicação de doenças, aproximação com o produtores rurais, ampliação das ações de inspeção e programas de educação sanitária”, conclui a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

O presidente da Ceasa/SC, Emerson Martins, deu ênfase ao protagonismo do Estado no fornecimento e qualidade na distribuição dos alimentos. “O objetivo da Ceasa é atender com excelência, disponibilizando infraestrutura adequada, com inovação e atenção aos produtores e comerciantes. Junto ao planejamento estratégico da Ceasa, viabilizamos o acesso às mais de 49,3 mil toneladas de produtos, distribuídos pelas suas centrais de abastecimento, atendendo mais de 6 mil pessoas que circulam nos boxes diariamente”.

Foram destacadas ações, investimentos e inovações dos programas desenvolvidos pela SAR e empresas vinculadas: Reconstrói, Financia SC, Pronampe Agro, Pronampe Agro SC Emergencial, Terra-Boa, Leite Bom SC, Conecta Jovem, Jovens e Mulheres em Ação, Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa), Água no Campo, Programa Nacional de Crédito Fundiário, Programa Novilho Precoce, Defesa Sanitária Animal, Fiscalização de Insumos Agrícolas, entre outros.