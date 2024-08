Campanha Agosto Dourado reforça importância da amamentação para saúde neonatal

Em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação para a saúde neonatal e materna, o governo de Rondônia destaca o valor do leite materno, considerado o sustento ideal para recém-nascidos. O alimento oferece todos os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável nos primeiros seis meses de vida, além de fornecer anticorpos que protegem contra infecções e doenças.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações desenvolvidas pelo estado durante o Agosto Dourado reforçam a importância do aleitamento materno. “O governo tem investido em iniciativas que garantam o apoio necessário para todas as mães. Promovendo a amamentação, podemos assegurar um desenvolvimento saudável e próspero para todas as crianças e suas famílias”, ressaltou.

A nutricionista Lya Demétrio, especialista em obstetrícia, pediatria e adolescência, que atua na maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP) enfatizou que, a amamentação é também uma forma de carinho e acolhimento para o bebê, funcionando como uma “primeira vacina” devido à riqueza em vitaminas e anticorpos. “A partir das 16 semanas de gestação, o bebê começa a sentir sabores através do líquido amniótico. Por isso, é importante que a mãe mantenha uma alimentação saudável, o que vai impactar na fase de introdução alimentar aos seis meses, quando o bebê começa a ter contato direto com os alimentos.”

REDE DE APOIO

De acordo com a nutricionista da maternidade do Hospital de Base, apesar de ser fundamental para o desenvolvimento infantil, a amamentação não deve ser romantizada. O processo pode ser desafiador para as mães, que precisam de mais acolhimento, uma rede de apoio e orientação profissional para lidar com aspectos como estímulo hormonal, posição adequada e fatores psicológicos. “Para que a amamentação seja bem-sucedida, é necessária a pega correta, sucção vigorosa do bebê, posição adequada, além de boa hidratação e alimentação”, explicou.

A paciente do HBAP, Elaine Inácio Aragon, gestante de 35 semanas, é moradora de Ji-Paraná e está à espera do seu segundo filho, Yan Walentin, e pretende amamentar, legitimando os benefícios para os neonatos. “Estou recebendo todas as orientações e um atendimento humanizado, aqui no Hospital de Base. Os servidores me tratam bem, estou recebendo uma boa alimentação e não vejo a hora de receber meu bebê”, enfatizou.

APOIO À AMAMENTAÇÃO

O Banco de Leite Humano Santa Ágata (BLHSA) oferece apoio e orientação profissional às lactantes, ajudando a superar desafios comuns, como dor nos mamilos e dificuldades na pega correta do bebê. O Banco de Leite funciona anexo ao Hospital de Base, na Avenida Governador Jorge Teixeira, n° 3.766, Setor Industrial, em Porto Velho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos finais de semana e feriados, das 7h30 às 17h, sem necessidade de agendamento, permitindo que as mães retornem quantas vezes precisarem.