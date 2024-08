Mais de mil propriedades rurais produzem abelhas em Rondônia, aponta levantamento Idaron

Mais de 1,1 mil propriedades rurais declararam atuar na produção abelhas em Rondônia. O dado aponta a importância do setor apícola. “As informações foram coletadas em novembro de 2023, durante a etapa de declaração obrigatória de rebanhos a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron)”, explicou o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres.

O panorama da apicultura e meliponicultura em Rondônia, incluindo a distribuição das propriedades produtoras por regionais e características produtivas, por tipo de abelha e finalidade de exploração foi divulgado por meio da Nota técnica nº 002/2024.

Embora o número verificado já indique a relevância da produção, a quantidade de propriedades com criação de abelhas pode ser ainda maior, uma vez que o levantamento envolveu apenas produtores que possuem outras espécies de animais, principalmente os suscetíveis à febre aftosa, que fazem a atualização cadastral duas vezes por ano na Idaron.

“Mesmo assim, os dados obtidos fornecem uma compreensão inicial da importância da apicultura e da meliponicultura em Rondônia, destacando-se como um setor em expansão. Essas informações servirão como base para direcionamento de futuras ações como a cadastro de apiários e meliponários no estado”, destaca a médica veterinária Bethania Silva Santos, que atua como apoio técnico na Coordenação de Saúde das Abelhas.

Ela evidencia que, a criação de abelhas com ferrão (Apis mellifera) e abelhas nativas sem ferrão é significativa em Rondônia, abrangendo todos os municípios do estado, mas a produção de abelhas com ferrão é predominante, estando presente em 84% das propriedades com abelhas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a produção de abelhas em Rondônia é robusta e diversificada, com uma predominância de abelhas com ferrão. “O levantamento realizado pela Idaron destaca a força e a diversidade da apicultura e meliponicultura no estado, com uma clara preponderância de colmeias voltadas para a produção comercial”, pontuou.

REGIONAIS

A regional de Pimenta Bueno, que compreende os municípios de São Felipe, Primavera de Rondônia, Parecis, Cacoal, Ministro Andreazza, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno, apresenta a maior concentração da atividade, com 28% das propriedades com abelhas com ferrão. Em seguida vem a de Rolim de Moura, que inclui as cidades de Alta Floresta, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Castanheiras, Santa Luzia d’Oeste, Alto Alegre e Rolim de Moura, com 22% das propriedades.

Cacoal se destaca como o município com maior número de apiários em Rondônia, totalizando 102 propriedades. Embora menos predominantes, as abelhas nativas sem ferrão, também estão presentes em todo o estado. As explorações comerciais representam 48% das atividades relacionadas com abelhas que apresentam ferrão e 26% das abelhas nativas sem ferrão.

AVANÇOS

O levantamento das informações sobre propriedades com produção de abelhas no estado de Rondônia direcionará as ações de cadastro de apiários e meliponários na Idaron. Um cadastro reformulado de apicultura e meliponicultura, em fase de teste, será amplamente divulgado ao setor, assim que for lançado.

Outro aspecto relevante do levantamento, é que este permite conhecer as características produtivas do setor, o que é importante para orientar políticas públicas e investimentos que promovam o desenvolvimento sustentável e a expansão dessas atividades.