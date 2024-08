Em Witmarsum, Estado defende tecnologia na produção de leite e estímulo aos jovens no campo

O fortalecimento da bovinocultura leiteira depende de investimento em tecnologia e do interesse dos jovens no campo. Esse foi o principal assunto abordado na abertura do Simpósio de Produção de Leite da Cooperativa Witmarsum, em Palmeira, nos Campos Gerais, nesta sexta-feira (02). A 15ª edição do evento, que conta conta com a participação do Governo do Estado, tem como tema “Futuro, a Tecnologia em Nossas Mãos” e reúne especialistas do setor com palestras sobre estratégias para otimizar a produção leiteira.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, falou sobre a expressão da atividade no Estado. "O Paraná hoje é respeitado pelo seu agro, pela sustentabilidade que demonstra nas suas ações. É a segunda maior bacia leiteira do Brasil, mas tem muito ainda para crescer, tanto na ponta do agro mais desenvolvido, quanto dos agricultores familiares. Quem resolve isso é a tecnologia", disse.

Souza defendeu o desenvolvimento de iniciativas que mantenham os jovens no campo e gerem mais renda e qualidade de vida. "Uma coisa que nos atrai muito para esse evento é a visão de empoderamento dos jovens, e queremos copiar um pouco disso para o Estado, com programas como o Rota do Progresso . É fundamental que o jovem fique no meio rural, mas por opção e não por exclusão. E a tecnologia pode ser decisiva para tornar o serviço menos pesado", afirmou.

A produção de leite no Paraná teve um ligeiro crescimento em 2023: foram 4,5 bilhões de litros que geraram R$ 11,4 bilhões para o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) estadual, uma alta de 7% em comparação com 2022 (R$ 10.602 bilhões). O preço pago ao produtor também foi maior, registrando 22,6% de alta ante o ano anterior. Os dados são do Departamento de Economia Rural (Deral). A região dos Campos Gerais se destaca. Os três principais produtores estaduais seguem sendo Castro, Carambeí e Arapoti.

INOVAÇÃO– Com 71 anos de tradição, a Cooperativa Witmarsum também é referência na produção de leite no Paraná, reconhecida em especial pela fabricação de queijos finos, com prêmios nacionais e internacionais. O presidente da Cooperativa, Artur Sawatzky, disse que o evento tem o objetivo de promover o crescimento e a sustentabilidade.

“Desde o início nós nos preocupamos em trazer tecnologias que sejam aplicáveis da porteira para dentro. Também temos muitos desafios na área da sucessão e não podemos deixar esse tema de lado, porque está cada vez mais difícil manter os jovens na propriedade", destacou.

Segundo o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, as cooperativas paranaenses estão trabalhando para atingir um faturamento superior a R$ 300 bilhões em 2026. Em 2023, o faturamento foi de R$ 202 bilhões. "É uma grande responsabilidade, um reflexo do que tem sido investido".

EXEMPLO– Os produtores Astrit Ewert e Dieter Ewert vêm de famílias tradicionalmente ligadas ao campo. Segundo Dieter, um dos filhos já está interessado em continuar nos negócios. Eles produzem leite e grãos em uma propriedade de 100 hectares, que tem estrutura para chegar a 300 animais. “A tecnologia é muito importante não somente para os jovens, mas para nós. Nós também queremos um trabalho mais facilitado. Sempre tem o que melhorar, então esse evento agrega bastante”, avalia.

PRESENÇAS– Também participaram o prefeito de Palmeira, Sergio Belich; o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater (IDR-Paraná), Richard Golba; o gerente estadual de Cadeias Produtivas, Hernani Alves da Silva, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná); o chefe da unidade regional da Adapar em Ponta Grossa, Luiz Antônio Scheuer, além de servidores do Sistema Estadual de Agricultura.