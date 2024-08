Governo do Tocantins abre inscrições para o 6º Workshop de Fertilizantes na Sustentabilidade da Agropecuária

O Governo do Tocantins, meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), o Grupo de Fertilizantes do Departamentos de Solos da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e parceiros abrem inscrições gratuitas para o 6º Workshop de Fertilizantes na Sustentabilidade da Agropecuária Brasileiria, que ocorrerá de 14 a 16 de agosto, no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas. O evento é voltado para técnicos, consultores, pesquisadores, produtores rurais e estudantes.

Na programação do evento constam palestras voltadas para os temas: O uso de fertilizantes no Brasil e no Tocantins; A pesquisa e uso sustentável de fertilizantes na agricultura tropical; Balanço de nutrientes em sistemas de produção soja-milho e plantas de coberturas; Bioinsumos: Potencialidades e desafios para a agricultura tropical; Logística de fertilizantes, dentre outras temas.

Visita técnica

No dia 16, das 7h30 às 11 horas, ocorre a visita técnica na fazenda de confinamento de gado e produção de grãos, Bacaba, no município de Miranorte. Na ocasião, os participantes conhecerão as etapas de manejo, compostagem, perfil do solo, adubação de sistemas e produção de confinamento.

Segundo o engenheiro agrônomo e mediador do evento, Thadeu Teixeira Júnior, o worshop apresenta uma proposta inovadora com abordagem integrada dos diferentes segmentos da agropecuária. “O evento visa fomentar o debate e a discussão científica por meio de mesas de discussão mais extensas a fim de aproveitar o máximo dos temas em exposição, sendo possível proporcionar maior integração entre os profissionais, produtores rurais e a indústria de fertilizantes no tocante à produção e uso desses insumos no país, bem como oportunizar o surgimento de novas parcerias entre estes setores”, ressalta o engenheiro agrônomo.

Inscrições.

As inscrições gratuitas podem ser feitas no local do evento, ou antecipadas no link:https://abrir.link/siXrh. Mais informações no site:www.gefert.uft.brou aindano telefone: 3218-2118

São parceiros no evento as empresas: Maqcampo (John Deere), Mosaic, Fundação Facev, OCP Brasil, EuroChem, Agrojem, o Grupo de Fertilizantes do Departamentos de Solos da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e Universidade Estadual do Tocantins (UFV) e o Departamento de Agronomia(DDA) e o Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFV e da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).