Inscrições para cursos remotos profissionalizantes do Idep estão abertas até o dia 8

Estão abertas até o dia 8 de agosto, as inscrições para cursos remotos profissionalizantes que o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) vai ofertar em todos os municípios rondonienses. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição de ensino, por meio do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-remotos-gratuitos-formacao-inicial-e-qualificacao-profissional-inscricoes-abertas-ate-8-8/.

Os cursos são oferecidos em diferentes áreas, para que o candidato tenha opções de se matricular conforme a vocação profissional. Além de ser uma alternativa para quem já está no mercado de trabalho e busca atualizar o currículo, o ensino online do Idep está sendo o primeiro passo para jovens que estão iniciando a caminhada na vida profissional.

Yasmin Ferreira da Cruz, de 24 anos, que mora no Bairro São Sebastião I, em Porto velho, matriculou-se no curso remoto de Automaquiagem porque se identifica com o mundo da beleza e está sempre se qualificando nessa área. “Já fiz um curso que ensina a fazer unhas de fibras e tenho planos de fazer o curso universitário de Estética”, afirmou a estudante.

DEMOCRATIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a democratização do ensino profissionalizante no estado se tornou um referencial nacional, inclusive com reconhecimento em outros países; pelos resultados alcançados. “A interiorização da educação profissional de Rondônia já foi apresentada na Alemanha, porque a eficácia das escolas móveis na expansão da educação profissional é um modelo que pode ser adotado em outros países”, evidenciou.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, os cursos remotos contribuem para que o governo de Rondônia amplie a qualificação da mão de obra em todos os 52 municípios, porque a meta da gestão estadual é descentralizar o ensino profissionalizante para todas as regiões do estado. “Além de salas descentralizadas e cursos remotos, outros cursos são oferecidos nas seis escolas móveis que estão percorrendo o estado, capacitando o cidadão em áreas de panificação, confeitaria, imagem pessoal, máquinas agrícolas, frigorífico, piscicultura, mecânica de motocicletas e informática”, salientou.

CURSOS OFERTADOS