Campos de camomila e cachoeiras: agosto terá oito Caminhadas da Natureza

Agosto começa nesta quinta-feira e terá calendário cheio de Caminhadas da Natureza, organizadas pelo IDR-Paraná e produtores. Serão oito etapas em Engenheiro Beltrão e Terra Rica (4 de agosto), Antônio Olinto e Maringá (18 de agosto), e Juranda, Mandaguaçu, Mandirituba e Pontal do Paraná (25 de agosto). As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste site .

O Circuito dos Saltos, em Engenheiro Beltrão , tem saída no Pesqueiro 4 Lagoas, no Distrito de Ivailândia, e tem 15 quilômetros, com capacidade para receber até 5 mil interessados. São cinco propriedades de agricultores rurais envolvidas no trajeto, composto por trilhas e estradas.

Em Terra Rica, o Circuito das Prainhas pega as paisagens da região de água doce do Rio Paranapanema. São 12 quilômetros de trilhas, com saída no Condomínio Praia da Ema. A caminhada ainda envolve uma parada em uma feira com produtos da agricultura familiar.

Em Antônio Olinto , no Sul do Estado, o Circuito Faxinal Água Amarela pode receber até 500 interessados. São 12 quilômetros com café e almoço inclusos, além de apresentações culturais. Em Maringá , no mesmo dia, o Circuito Águas do Pirapó convida até 5 mil pessoas para percorrer estradas rurais a partir do Biotec Unicesumar, ao lado dos Arautos do Evangelho. São 11 quilômetros de percurso dentro de propriedades rurais, dando ao caminhante a experiência de mergulhar na tradição pé vermelha.

O dia 25 de agosto terá quatro caminhadas. Em Juranda , o Circuito Dinda tem 12 quilômetros e percorre fazendas e rios. Também tem café da manhã e almoço. Em Mandaguaçu , o Circuito Cachoeiras do Atlantique sai do Condomínio Solar das Palmeiras, na Estrada Pulinópolis, em busca de quedas d’água. São 18 famílias rurais envolvidas no percurso.

Em Mandirituba , na Região Metropolitana de Curitiba, a atração é o Circuito da Camomila Colônia Retiro, com 12 quilômetros e largada logo cedo, às 7 horas. A feira Manduri é uma das atrações, assim como os campos floridos aromáticos. O ciclo da camomila dura cerca de cinco meses: é plantada entre abril e maio para ser colhida entre agosto e setembro, na época da caminhada.

Em Pontal do Paraná , o Circuito Ecoultural Guaraguaçu tem 10 quilômetros pelo "interior” do Litoral, dentro da Mata Atlântica preservada. São 500 vagas. O percurso acontece margeando o Rio Guaraguaçu que pode ser avistado em vários trechos.

PROJETO – As Caminhadas na Natureza existem desde 2007 como uma política pública da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e executada pelo IDR-Paraná. Além de valorizar a cultura local, o turismo rural se solidifica como mais uma fonte de renda para as famílias envolvidas na atividade. Em 2023, 97 circuitos das Caminhadas da Natureza atraíram 63 mil pessoas, que injetaram cerca de R$ 1,6 milhão na economia das cidades.

De maneira geral, todas as caminhadas possuem pontos de água, banheiros disponíveis, carros de apoio, cadernetas para carimbo no final do percurso e os serviços de café da manhã, almoço e feira de produtos da agroindústria familiar e artesanatos. O IDR-Paraná e as prefeituras ajudam a organizar os roteiros e promover os circuitos, o que ajuda a potencializar a economia de pequenas propriedades rurais das cidades envolvidas. O projeto também tem apoio da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná.