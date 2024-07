Feira de produtos coloniais em Tubarão começa na próxima quinta-feira

Os empreendimentos são de municípios da região e vão comercializar produtos agrícolas in natura e industrializados – Foto: Divulgação/Epagri

A 17ª edição da Feira de Produtos Coloniais, que ocorre de 1º a 4 de agosto em Tubarão, vai reunir cerca de 70 empreendimentos familiares, seis cooperativas e quatro associações da agricultura familiar e da pesca artesanal assessorados pela Epagri em 18 municípios do Sul Catarinense.

São negócio dos municípios da região de Tubarão que vão comercializar no Farol Shopping produtos agrícolas in natura e industrializados. Dentre eles estão hortifrútis, panificados, doces, geleias, mel, bebidas , ovos, lacticínios, embutidos, pescados, farinhas, derivados de cana, entre outros. O volume de vendas vem atingindo a cifra de mais de R$ 200mil desde a edição de 2022, mostrando que os produtos caíram no gosto dos consumidores.

Segundo a extensionista social da Epagri e responsável pela feira, Eloísa Rovaris Pinheiro, o objetivo do evento é apresentar a cultura gastronômica e o artesanato de cada cidade da região de Tubarão, ofertando produtos coloniais direto do produtor. “O shopping é o local de maior circulação regional e levar os produtos da agricultura familiar e da pesca artesanal para lá aproxima os produtores rurais e pescadores artesanais dos consumidores”, diz ela.

Além de vender os produtos agrícolas e pesqueiros diretamente ao consumidor, na feira os produtores terão um evento específico para gerar negócios com empresários do ramo da gastronomia, hotelaria, varejistas e nutricionistas: será a Rodada de Negócios.

Rodada de negócios

A Rodada de Negócios será realizada dia 1º de agosto, às 15h. Neste dia, os expositores farão atendimento especial aos empresários, mostrando os produtos da região. “Essa aproximação possibilita que o alimento da agricultura familiar possa seja ofertado em bares, hotéis, restaurantes, lojas especializadas, supermercados e alimentação escolar. Isso fortalece a economia local, a cultura alimentar e o desenvolvimento regional”, ressalta Eloísa.

Aulas show

Na edição deste ano, o evento traz como novidade as aulas show. Elas serão oferecidas no espaço da feira por profissionais da área da gastronomia, que farão preparações com produtos dos expositores. O público pode participar gratuitamente, sem necessidade de inscrição prévia.

:: Confira a programação

– 01/08 às 20h – Drinks com cachaça – Thiago Licastro – Bartender

– 02/08 às 19h30 – Alimentos antioxidantes – Moniely Nunes – Nutricionista e Natural Chef

– 03/08 às 17h – Sabores em sintonia – Felipe Kindermann – Chef, com participação de Tiago Pascoal – Queijista

– 03/08 às 19h30 – Segredos da pizza artesanal – Felipe Kindermann – Chef

– 04/08 às 16h – Lanches práticos – Moniely Nunes – Nutricionista e Natural Chef

– 04/08 às 18h – Saladas criativas – Felipe Kindermann

Serviço:

O quê: 17ª Feira de Produtos Coloniais

17ª Feira de Produtos Coloniais Quando : 1 a 4 de agosto, das 10h às 22h

: 1 a 4 de agosto, das 10h às 22h Onde: estacionamento térreo do Farol Shopping – Av. Marcolino Martins Cabral, 2525 – Tubarão, SC

