Piana destaca força do cooperativismo em Fórum da Ocepar; Rádio Educativa ganha prêmio

O vice-governador Darci Piana destacou a relevância das cooperativas para o crescimento da economia do Estado durante a sua participação na abertura do Fórum dos Presidentes das Cooperativas do Paraná na noite desta segunda-feira (29). O evento é promovido pelo sistema Ocepar, que também premiou duas séries de reportagens produzidas pela Rádio Educativa sobre o tema.

Em seu discurso, Piana mencionou que as cooperativas paranaenses faturaram mais de R$ 200 bilhões em 2023 e reforçou os investimentos do Governo do Paraná em infraestrutura e logística, incluindo melhorias na malha viária e portuária como fundamentais para apoiar o crescimento do segmento, o que reduz custos e aumenta a competitividade nos mercados interno e externo.

“É preciso infraestrutura para dar vazão à produção das cooperativas. O Governo do Paraná está investindo na malha viária, temos a concessão mais de 3,3 mil quilômetros de rodovias, que permitem o escoamento dessa produção, além de investimentos na infraestrutura portuária. Dessa forma, Estado e as cooperativas seguem juntos para fazer o que é bom para o Paraná e para o Brasil”, disse o vice-governador.

PRÊMIO DE JORNALISMO– Durante o evento, foi divulgado o resultado da 16ª edição do Prêmio Ocepar de Jornalismo. A Rádio Educativa foi premiada duas vezes na categoria Radiojornalismo na produção de duas séries especiais. Os especiais foram selecionados entre 108 trabalhos inscritos.

Em primeiro lugar ficou a série “Cooperar nos torna grandes”, dos jornalistas Elaine Nunes e Miguel Manassés. Veiculada em 2024, a série teve três reportagens que exemplificam como o cooperativismo pode auxiliar donos de pequenas propriedades na geração de empregos e no desenvolvimento socioeconômico.

Na segunda colocação da categoria ganhou a “Série Cooperativismo, semeando a sustentabilidade, saúde e educação financeira”, de Janiele Delquiqui, Vinicius Carrasco e Joaci Santos. O material, veiculado em março de 2024, tratou do impacto positivo de projetos sociais promovidos por cooperativas.

FÓRUM DOS PRESIDENTES– Realizado anualmente pelo Sistema Ocepar, o fórum reúne líderes das principais cooperativas estaduais para debater temas estratégicos e alinhar ações que promovam o desenvolvimento sustentável do cooperativismo no Paraná. Neste ano, o encontro aborda os desafios e oportunidades para o setor, incluindo inovações tecnológicas, políticas públicas de incentivo, sustentabilidade e a importância da integração entre as cooperativas para fortalecer a economia local.

Além da abertura e premiação de jornalistas, a programação, que continua nesta terça-feira (30), conta com palestras e painéis de discussão e a participação de autoridades, especialistas e representantes do governo para debater sobre as tendências e o futuro do cooperativismo.