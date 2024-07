Indicação Geográfica: tortas de Carambeí podem receber reconhecimento nacional

O município de Carambeí, nos Campos Gerais, deu mais um passo em busca do reconhecimento da qualidade e da originalidade das suas famosas tortas. A Associação dos Produtores de Tortas de Carambeí (APTC) protocolou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o pedido do registro de Indicação Geográfica (IG) dos doces e salgados locais.

O pedido foi depositado no instituto na semana passada. Agora, o INPI analisa a documentação e faz as exigências necessárias para dar sequência ao processo de concessão do selo.

Com tradição gastronômica de mais de um século, Carambeí já é conhecida como a “Cidade das Tortas” por causa das receitas de origem holandesa que são elaboradas de forma artesanal, com insumos não industrializados e regionais.

De acordo com o vice-presidente da APTC, Diego Wolf, Carambeí tem o potencial de projetar as tortas nacionalmente, fomentando a economia e o turismo da cidade. “É uma forma de garantir a qualidade dos nossos produtos e dar a devida visibilidade. Vamos colocar uma marca no mapa do Paraná, reafirmando que somos uma referência em tortas e dando visibilidade a elas”, afirma.

SELO DE QUALIDADE– O selo de Indicação Geográfica elenca cidades e regiões que são referência em determinados produtos ou serviços, com garantias de procedência, autenticidade e qualidade.

No caso das tortas de Carambeí, o pedido depositado determina especificações técnicas para as receitas, como ingredientes, procedência, dimensões, sabores e até número de camadas.

“São detalhes importantes para a garantia da qualidade e da autenticidade dos produtos. É uma forma de assegurar que a torta que está sendo consumida tem a origem e o sabor que o cliente deseja. É um processo muito rigoroso”, afirma Wolf.

De acordo com a consultora do Sebrae-PR, Maria Isabel Guimarães, as especificações funcionam como uma proteção da tradição da cidade na produção de tortas de alta qualidade. “Assim que o selo for concedido, todas as tortas com Indicação Geográfica terão a garantia da qualidade e da procedência que fizeram Carambeí ser esta referência”, destaca.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA– Em todo o País existem 115 produtos registrados com indicações de procedência ou com denominação de origem.

Atualmente, o Paraná é o segundo estado com mais produtos com o selo de Indicação Geográfica concedidos em todo o Brasil, com 14 selos: cachaça de Morretes; melado de Capanema; mel de Ortigueira; cafés especiais do Norte Pioneiro; morango do Norte Pioneiro; vinhos de Bituruna; goiaba de Carlópolis; mel do Oeste do Paraná; barreado do Litoral; queijos coloniais de Witmarsum; bala de banana de Antonina; erva-mate São Matheus do Sul do Paraná; camomila de Mandirituba; e uvas finas de Marialva. Eles foram objeto de uma série especial de reportagens da Agência Estadual de Notícias .

Além das tortas de Carambeí, também possuem pedidos depositados em busca do registro as broas de Centeio de Curitiba; mel de Prudentópolis; urucum de Paranacity; queijos do Sudoeste do Paraná; cracóvia de Prudentópolis; carne de onça de Curitiba; café de Mandaguari; poncã de Cerro Azul; ovinos e caprinos da Cantuquiriguaçu; ginseng de Querência do Norte; e ostras do Cabaraquara, no Litoral.