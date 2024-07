Governo do Tocantins comemora Dia do Agricultor com avanços significativos na produção agrícola

Neste domingo dia 28 de julho, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), celebra o Dia do Agricultor, uma data para reconhecer e homenagear os homens e mulheres que dedicam suas vidas ao intenso trabalho de cultivar a terra e produzir alimentos para nossas mesas. O papel dos agricultores e agricultoras ultrapassa a barreira do simples cultivo da terra, pois são, essenciais para o desenvolvimento econômico do país, gerando renda e emprego nas áreas rurais, além de serem os guardiões da nossa segurança alimentar.

O Tocantins, um estado relativamente jovem no cenário brasileiro, tem experimentado uma transformação significativa em seu setor agrícola nas últimas décadas. É visível a mudança de paisagem no estado, antes víamos as margens das rodovias muitas áreas de pastagem nativas e outras em baixa capacidade de produção, hoje vemos um mar verde de lavouras, fruto do trabalho destes homens e mulheres, que estão sempre a buscar qualificação, utilizar insumos e máquinas modernas para ampliar os rendimentos agrícolas de forma sustentável.

Segundo o secretário Estadual da Agricultura e Pecuária (Seagro), Jaime Café, esse momento é muito importante para a agricultura, incluindo o pequeno, médio e grande produtor, todos contribuem para a produção e segurança alimentar do povo tocantinense, sendo uma das atividades que mais gera renda, movimentando o agronegócio. “Os investimentos vão desde capacitações aos técnicos que auxiliam os produtores, infraestrutura melhorando as estradas e construção de novas pontes, incentivos na atração de novas empresas do Agro, principalmente fornecedores de insumos agrícolas, fomento com o fornecimento de sementes, fertilizantes e corretivos para a agricultura familiar”, complementou o secretário.

Exportação

No Tocantins os agricultores e agricultoras são responsáveis por grande parte do nosso Produto Interno Bruto (PIB), se for observado as exportações do estado, mais de 95% saem do Agro, produtos como arroz, feijão, gergelim, soja, milho e frutas tem grande participação de tudo que é exportado pelo estado.

Avanços

De acordo com o professor e engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira Júnior, em um recorte dos últimos 10 anos, a área plantada de grãos cresceu mais de 75%, enquanto a produção teve um crescimento de 82%, dados da Companiha Nacional de Abastecimento (Conab) mostram que o Tocantins é o 9º maior produtor de grãos do país, tendo a soja como principal ativo sendo também 9º maior produtor da federação.

“Na produção de hortifrutis a evolução foi muito grande, antes a produção se concentrava em abacaxi e em pequenas hortas, com a criação dos projetos hidroagrícolas temos frutas como banana, maracujá, manga, coco, citros e olerícolas como melancia, melão além das folhosas facilmente encontradas nos supermercados e feiras livre”, destacou o engenheiro agrônomo Thadeu Teixeira.

Ainda conforme o engenheiro agrônomo e professor Thadeu Teixeira, a agricultura no Tocantins evoluiu de forma significativa nas últimas décadas, tornando-se um dos principais motores da economia do estado, e grande parte dessa evolução se dá pela parceria público privado. “A cada dia chegam novas empresas aportando recursos significativos nas diferentes regiões do estado, são exemplos a instalação de novas usinas de etanol de milho com grandes investimentos gerando inúmeros empregos, a chegada de novas cooperativas que organizam e auxiliam os produtores, revendas de maquinas próximas aos produtores, tem-se ainda a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com pesquisas em diferentes culturas auxiliando os agricultores em diferentes seguimentos”, detalhou.

O professor ressalta também que “o governo do Tocantins é destaque no apoio aos produtores, do pequeno ao grande o estado nunca esteve tão bem amparado, com técnico do Ruraltins bem capacitados, a agencia de defesa agropecuária Adapec prestando um serviço de excelência e a Seagro fomentado a todos com as políticas públicas necessárias para impulsionar ainda mais o desenvolvimento sustentável do Tocantins”.

Agricultura familiar também faz parte desse desenvolvimento agrícola no Tocantins - Seagro/Governo do Tocantins