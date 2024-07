Governo do Estado incentiva jovens à sucessão familiar no campo

Foto: Arquivo Pessoal

O futuro da agricultura passa pela permanência dos jovens no campo. No próximo domingo, 28, é comemorado o Dia do Agricultor. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) destaca nessa data as ações desenvolvidas junto com as empresas vinculadas, para incentivar os jovens a permanecerem no campo. A sucessão familiar é um dos objetivos e desafios.

Segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 180 mil jovens entre 18 e 29 anos vivem no campo em Santa Catarina. De acordo com o IBGE, na década de 1950, 77% da população total do Estado estava no meio rural, hoje são menos de 16%.

Foto: Reprodução/Secom SC

Programas desenvolvidos

A atividade rural dos jovens no campo é impulsionada por capacitação, tecnologia e oportunidades. A SAR desenvolve programas em parceria com a Epagri, que incentivam o acesso e a permanência dos jovens do campo. São cursos de formação, projetos, financiamentos, investimentos em processos produtivos, aquisição de equipamentos, produtos de informática e acesso à internet. Os jovens de 18 a 29 anos podem acessar o programa Ação Jovem Rural e do Mar, que destina recursos da SAR para formação de jovens rurais e da pesca, em cursos executados pela Epagri.

O Projeto Realiza financia os projetos elaborados e apresentados pelos jovens e rurais e do mar, com prazo de pagamento de até cinco anos, sem juros, com 10% de desconto para os pagamentos em dia. O projeto Conecta Jovem auxilia jovens rurais e da pesca na aquisição de equipamentos de informática e instalação de estrutura para acesso à internet, com limite de até R$ 5 mil e prazo de pagamento de três anos, sem juros, com 50% de desconto para os pagamentos em dia. A ação visa melhorar o acesso à informação, a atividades de formação e capacitação e a sistemas ou aplicativos de gestão e inovação da propriedade.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, é preciso adaptar e ampliar as tecnologias no campo para atrair os jovens e garantir a sucessão rural. Conforme levantamento da SAR, 10 a 15% dos agricultores catarinenses possuem sucessão familiar nas propriedades. “Estamos trabalhando junto ao Governo do Estado para estimular a permanência dos jovens no campo. Disponibilizamos capacitação e ações de liderança, empreendedorismo, inclusão digital, autoconhecimento, gestão de negócios, produção agrícola e não agrícola e qualificação no setor turístico”.

Na prática

Para o jovem produtor rural Bruno Weingartner, de Águas Mornas, participar desses programas é uma maneira de aprender mais sobre o campo. “É importante poder ter formação e tirar dúvidas sobre assuntos e temas que trabalhamos na propriedade. Foi o pontapé que me ajudou a iniciar o cultivo de morangos nos abrigos suspensos em estufa”, explica.

Bruno lembra que o acesso ao programa foi fundamental para investir na propriedade. “Foi muito importante receber o empréstimo porque coloquei em prática meu trabalho com morangos na propriedade. Quero poder ajudar mais minha família e permanecer na propriedade, porque acho importante dar continuidade no nosso trabalho com a produção de morangos e tomate cereja, e os cursos e qualificações são essenciais para isso”, explica.