Encontro reúne professores e intérpretes de Libras para aprimorar práticas pedagógicas em Rondônia

Com o objetivo de promover um espaço de aprendizado e troca de experiências entre os profissionais, focando na elaboração de avaliações adaptadas, aplicação do Design Thinking [pensamento] na educação, orientações para a escrita de projetos educacionais e discussão de novas propostas pedagógicas, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prossegue nesta quinta-feira (25), com o Encomedtec 2024, um Encontro destinado aos professores ministrantes e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), do Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica.

O evento, que teve início na quarta-feira (25), é uma ação do Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica, desenvolvido pela Gerência Pedagógica de Mídias Educacionais da Seduc (GPME), inserida na Coordenadoria de Mídias Educacionais (CME) da Seduc e acontece na Escola Major Guapindaia, em Porto Velho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “a iniciativa busca a melhoria contínua das práticas pedagógicas, contribuindo para a criação de aulas mais estruturadas e dinâmicas.”

Segundo a gerente de Mídias Educacionais da Seduc, Daniele Brasil, a iniciativa vai qualificar os servidores estaduais em projetos pedagógicos utilizando os Recursos Digitais Educacionais (REDs) e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), no ensino mediado por tecnologia.

Segundo a titular da Seduc, Ana Pacini, o evento é uma oportunidade para os professores e intérpretes de Libras se aperfeiçoarem e trocarem experiências, fortalecendo o ensino mediado por tecnologia em Rondônia.