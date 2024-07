Dia da Agricultura Familiar: IDR-PR fez 155 mil atendimentos a produtores em sete meses

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR Paraná) destaca nesta quinta-feira, 25 de julho, Dia Internacional da Agricultura Familiar, a importância deste segmento para a economia paranaense, além do apoio e o trabalho do Governo do Estado voltados aos produtores.

Nos primeiros sete meses de 2024, o IDR Paraná fez 155 mil atendimentos a agricultores familiares paranaenses, seja de forma individual nos escritórios, com visitas a campo e assistência técnica remota. Há também os atendimentos coletivos por meio de reuniões técnicas, práticas, cursos, dias de campo, encontros e reuniões com a comunidade.

De acordo com a Gerência de Planejamento do IDR-Paraná, foram aprovados 5.854 projetos de crédito rural por meio dos profissionais do Instituto e elaborados 90.017 projetos envolvendo várias atividades agropecuárias, no mesmo período. Os extensionistas trabalham não somente na assistência técnica direta aos cultivos e criações, como também prestam orientações a respeito da gestão das propriedades.

Outra preocupação dos profissionais é discutir com os produtores temas fundamentais para a agropecuária como a sustentabilidade econômica e ambiental dos empreendimentos familiares, a atuação das mulheres e a sucessão familiar. Temas recorrentes em todos os eventos promovidos pelo Instituto no Estado.

No Paraná, 80% dos 371.051 estabelecimentos agropecuários são familiares, somando 270 mil propriedades que movimentam toda a engrenagem econômica do setor agropecuário paranaense e são responsáveis por boa parte dos alimentos que chegam à mesa do consumidor.

O Governo do Estado tem diversas iniciativas de apoio à inclusão sócio produtiva de agricultores familiares, à melhoria da infraestrutura rural e de estímulo ao empreendedorismo neste segmento. Também é motivada a implantação de atividades não agrícolas, como o turismo rural, o artesanato e a gastronomia, que podem gerar renda para as famílias.

O diretor-presidente do DR Paraná, Richard Golba, lembra que os agricultores familiares produzem suínos, aves, peixes, ovos, grãos, olerícolas e frutas, além das pequenas agroindústrias, que hoje têm uma presença marcante no Estado. “Um exemplo é o grande número de estabelecimentos que produzem queijos artesanais de excelente qualidade e que este ano foram premiados em um concurso nacional do produto”, menciona. Ele lembra que outros setores como a produção de mel, doces, massas, bolachas, pães e embutidos seguem esse caminho.

Os produtores contam com a assessoria dos profissionais do IDR-Paraná para a estruturação e regularização de suas agroindústrias. “Nas grandes cooperativas do Paraná, exemplos de sucesso para todo o país, o produtor familiar é maioria entre os cooperados. Agora, também estamos vivendo a fase do fortalecimento das cooperativas familiares”, observa o dirigente do IDR Paraná.

“Elas reúnem aqueles produtores que, por alguma razão, não se sentiram incluídos nas grandes organizações. O IDR-Paraná está totalmente envolvido nesse processo, dando assessoria para as novas cooperativas”, concluiu Golba.

ECONOMIA MUNDIAL– O Dia Internacional da Agricultura Familiar foi criado em 2014 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), como forma de chamar a atenção para este segmento importante para a economia mundial.

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atividade familiar emprega mais de 10 milhões de pessoas ou 67% do total de pessoas na agropecuária no país. Isso significa que ela é responsável por 40% da renda da população economicamente remunerada no campo.