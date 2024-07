Governo publica nova convocação de candidatos em processos seletivos da Educação

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 25, o governo do Acre publicou, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), editais de convocação dos processos seletivos simplificados da rede de educação estadual.

A convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato nos processos seletivos simplificados está nos seguintes editais, com a lista de documentos necessários:

As declarações mencionadas no subitem 2.2 poderão ser encontradas no endereço eletrônico https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/420/ ou https://estado.ac.gov.br/servidor-publico/orientacoes-e-formularios/declaracoes/ .

Para obter informações gerais referentes aos processos seletivos simplificados, deve-se entrar em contato com a SEE, nos telefones: (68) 3213-2331/3213-2332, ou por meio do endereço eletrônico: [email protected] .