Estado divulga convocação para investigação criminal e social do cargo de agente de Polícia Penal

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), divulgou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 25, a convocação para a investigação criminal e social do cargo de agente de Polícia Penal, conforme Edital n.º 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023, confira.

O edital convoca os candidatos na seguinte ordem: cargo, inscrição e nome em ordem alfabética.

A entrega dos documentos da 2ª Fase (investigação criminal e social) deverá ser realizada, do dia 12 ao dia 23 de agosto de 2024, das 8h às 14h, em Rio Branco, na Sede do Instituto de Administração Penitenciária, na Rua Cel. Fontenelle de Castro, n.° 44 – Estação Experimental; e em Cruzeiro do Sul, na Central Integrada de Alternativas Penais, na BR 307, km 9, n.° 4090 – Boca da Alemanha (Cidade da Justiça).

Os candidatos convocados para a 2ª fase deverão se apresentar no local indicado, com vistas a entregar os documentos listados para fins de início da investigação criminal e social, conforme exigido no edital.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br .