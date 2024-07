Governo de SP reduz juros para pescadores afetados por descartes no Rio Piracicaba

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, anunciou nesta quarta-feira (24) a redução de 5% para 3% da taxa de juros anual da linha de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP) destinada à aquicultura para a região atingida por descartes irregulares de resíduos no Rio Piracicaba. A medida visa apoiar as famílias que têm o rio como fonte de renda.

Segundo o levantamento inicial da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), mais de 30 famílias dependem do rio para o seu sustento. Para ter acesso à linha de crédito com taxa especial, os pescadores devem procurar a Casa da Agricultura do seu município.

“Nesse momento de dificuldade, nossos pescadores das regiões de Piracicaba e Sorocaba podem contar com o apoio do Governo de SP. Nossos técnicos darão todo o suporte necessário nesse período de dificuldade para que os pescadores paulistas enfrentem esse problema com mais tranquilidade”, ressalta Guilherme Piai, secretário de Agricultura de São Paulo.

Na semana passada, foi notificada a maior mortandade de peixes já registrada no Rio Piracicaba, que chegou até a Área de Proteção Ambiental (APA) do Tanquã, no interior de São Paulo, e matou cerca de 253 mil peixes em um trecho de 70 quilômetros. Em menos de 20 dias, uma terceira mortandade de peixes foi registrada no rio, na segunda-feira (22/07). De acordo com o Ministério Público (MP-SP) e CETESB, que investigam o caso, esta ocorrência não tem relação com a morte registrada no Tanquã. Desta vez, os animais mortos foram encontrados no trecho próximo da Rampa dos Pescadores na Avenida Beira Rio, em Piracicaba.