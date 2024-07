Governo do Acre divulga resultados definitivos dos exames para Agente de Polícia Penal

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen/AC), divulgou na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 24, o Edital nº 043 Sead/Iapen, que apresenta o resultado definitivo do Exame Médico e Toxicológico, bem como da Perícia Médica para candidatos na condição de pessoa com deficiência (PcD), referente ao concurso público para o provimento de vagas de Agente de Polícia Penal. Confira os resultados .

O edital lista os candidatos considerados aptos, separados por gênero e em ordem alfabética. Esse processo é crucial para garantir que todos os candidatos estejam em condições físicas e de saúde adequadas para desempenhar suas funções.

O resultado da Perícia Médica para PcD também consta no edital, assegurando a inclusão e o tratamento equitativo no processo seletivo.

O concurso faz parte dos esforços contínuos do governo do Acre para reforçar a segurança pública por meio do fortalecimento do quadro de agentes de Polícia Penal.