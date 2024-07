Governo do Tocantins destaca o crescimento do cultivo de gergelim no Estado

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), tem acompanhado as novas culturas agrícolas que estão se consolidando na região. Tradicionalmente, a segunda safra tocantinense era dominada pelo milho, devido ao amplo conhecimento técnico dos produtores e à sua adaptação ao clima local. No entanto, nos últimos anos, culturas como o feijão caupi e o gergelim têm ganhado destaque, oferecendo menores custos de produção e preços atraentes.

"Com a redução da segunda safra de milho causada por fatores climáticos e a diminuição da demanda no mercado interno e externo pelos elevados estoques, os produtores começaram a buscar outras culturas rentáveis, como o gergelim", explica o engenheiro agrônomo da Seagro, professor Thadeu Teixeira Júnior.

Dados

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), houve um crescimento de 87% na área plantada e 57% na produção de gergelim. Na safra anterior, a área plantada no Tocantins foi de 51,6 mil hectares, enquanto nesta safra saltou para 87,2 mil hectares. A produção também aumentou de 24,9 mil toneladas para mais de 39,0 mil toneladas, evidenciando o crescente interesse dos produtores pela oleaginosa, que já está em fase final de colheita no Estado.

Thadeu Teixeira Júnior destaca que esse crescimento significativo também se deve à alta demanda do grão no mercado externo, especialmente no Oriente Médio, com países como Turquia, Israel e Arábia Saudita sendo grandes consumidores de gergelim brasileiro. "Outro ponto importante é que as empresas do setor estão estabelecendo parcerias com os produtores, fornecendo sementes, assistência técnica e garantindo a compra da oleaginosa", ressalta o engenheiro agrônomo.

Ações

Visando fortalecer ainda mais o cultivo de gergelim, o Governo do Tocantins, por meio da Seagro, está organizando um workshop que deve ocorrer no segundo semestre de 2024. O evento trará aos produtores novas tecnologias, incluindo variedades apropriadas às regiões do estado, manejo da cultura, ajustes no sistema de colheita e comercialização, fortalecendo, assim o produtor rural tocantinense.

O grão

O gergelim é uma planta oleaginosa cultivada desde os primórdios da civilização. Já era valorizado por seu requinte e valor nutricional em regiões como a Mesopotâmia, Egito e Grécia. Hoje, o Oriente Médio continua com alta demanda pelo alimento, que vem se tornando anova joia do Cerrado, devido à sua boa rentabilidade e baixo custo de produção, proporcionando um excelente custo-benefício para os produtores do Tocantins.