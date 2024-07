Com assessoria do IDR-PR, empório comercializa itens da agricultura familiar em Maringá

Em Maringá, no Empório da Agricultura Familiar, um espaço de 500 metros quadrados, agricultores fazem a venda direta de mais de 3 mil itens, entre hortaliças e frutas in natura, doces, molhos, sucos, panificados e derivados de leite. O empreendimento foi criado pela Coafmar (Central de Cooperativas da Região de Maringá), em parceria com a prefeitura, e conta com a assessoria do IDR-Paraná . A iniciativa estabelece mais um canal de vendas para 600 produtores da região que participam ativamente da cooperativa.

Inaugurado no início deste mês, o Empório começou a ser planejado em 2018, quando a Coafmar solicitou a assessoria do IDR-Paraná para resolver algumas questões entre as cooperativas que formam a Central. Nélio Gaio, do escritório de Maringá, lembrou que até então as vendas para o mercado institucional eram o forte da Coafmar. “Mas havia muita concorrência entre as seis cooperativas que formavam a Central para atender os editais de compras. Os diretores da Coafmar nos solicitaram uma orientação para aproximar as cooperativas. Fizemos algumas conversas para que os editais fossem atendidos conforme a disponibilidade dos produtos e também levando em conta a logística para a entrega de cada cooperativa associada”, disse o extensionista.

AMPLIANDO MERCADO- Logo os diretores perceberam que vender apenas para o mercado institucional era pouco e surgiu a ideia de as cooperativas se unirem para atender outras áreas, sobretudo a venda direta. No entanto, isso dependia de um espaço físico. Em 2019 veio a pandemia e o empreendimento ficou engavetado. Somente cinco anos depois o empório ganharia endereço, num prédio construído pela Prefeitura de Maringá e cedido à Coafmar, à frente do projeto.

A gestão do empório é responsabilidade da Central que recebe os produtos dos cooperados, em consignação. Conforme a produção é vendida, os valores são repassados para as cooperativas. “Uma das propostas do empório é oferecer aos consumidores produtos de qualidade, produzidos na região. Damos prioridade para alimentos embalados, de 300 gramas a dois quilos. Tem ainda os orgânicos e as bebidas como sucos, cachaça e gim”, explicou Nélio Gaio.

Ele acrescentou que por enquanto o volume comercializado é modesto, mas a perspectiva é promissora. “Queremos entrar na venda direta para restaurantes da cidade”, ressaltou. O extensionista informou que o produtor que vende por meio do empório recebe um valor maior, se comparado ao preço recebido de terceiros. Além disso, ele acredita que o empreendimento dá mais estabilidade para o agricultor familiar. “O empório pode garantir mercado para o ano todo. Com isso o produtor pode planejar melhor a sua produção, de acordo com a demanda”, afirmou.

MULHERES NA PRODUÇÃO- Elizabete Borges, tesoureira e supervisora do empório, ressaltou que o estabelecimento ainda é uma novidade na região, mas que as vendas estão animadoras. “A procura por alimentos processados nos surpreendeu. Estamos vendo um crescimento do volume de vendas a cada dia. Em média, estamos vendendo R$ 1.000 diariamente, estando com menos de um mês de atividade”, observou.

O empório tem produtos dificilmente encontrados em outros mercados como a banana chip, a farofa de batata-doce e o arroz vermelho orgânico. A diversidade é grande, vai desde cafés produzidos na região, até frutas desidratadas, mel e laticínios de cooperativas parceiras da Coafmar.

Elizabete ressaltou a importância da Central se associar a outras cooperativas. Para ela, essa parceria é importante para aumentar a variedade de itens e atrair mais público. Ela disse ainda que com o empório o cooperado tem a possibilidade de colocar à venda alguns produtos que ele tem em pequeno volume na propriedade, como quiabo ou berinjela que raramente são comercializados.

Elizabete informou ainda que em breve o estabelecimento vai oferecer carnes, peixes e maior variedade de laticínios. “Um aspecto importante é que lidamos com muitos processados que, em sua maioria, são produzidos por mulheres. Então, o empório ganha mais importância ainda por colocar essa produção à mostra”, destacou Elizabete.

Outra novidade prevista é que até agosto uma lanchonete passará a funcionar no local para que os consumidores possam transformar o empório num ponto de encontro. O Empório da Agricultura Familiar funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, aos sábados das 8h às 13h, na Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha 1233, Jardim Higienópolis, em Maringá.