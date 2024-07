Balanço Social: a cada real investido na Epagri são gerados R$ 9,62 para a sociedade

Foto: Aires Mariga/Epagri

A Epagri entregou R$ 9,62 de retorno aos catarinenses para cada real investido na Empresa no ano passado. Essa multiplicação de resultados é efeito do impacto econômico de 122 tecnologias produzidas e difundidas pela Empresa que, somadas, representaram um retorno global de R$ 10,95 bilhões no último ano. Esses dados podem ser vistos no site . Estes e outros números estão no Balanço Social da Epagri 2023, apresentado pelo presidente Dirceu Leite nesta sexta-feira, 19, ao secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

“Esse Balanço é mais um exemplo de como o dinheiro do contribuinte precisa ser respeitado e investido. A Epagri é uma empresa que chega em cada propriedade rural, levando mais conhecimento, contribuindo pra produção, ajudando a manter aquele pequeno negócio familiar. O resultado muito nos orgulha”, afirmou o governador Jorginho Mello.

De acordo com Colatto, o Balanço Social da Epagri de 2023 mostra a importância dos programas de pesquisa e extensão rural para aumentar a renda e produtividade dos agricultores catarinenses. “As ações integradas de inovação e pesquisa buscam incentivar a permanência no campo e a qualidade dos alimentos produzidos e toda a sociedade colhe esse resultado”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

Foto: Reprodução/Secom SC

No Balanço Social a Epagri presta contas dos recursos que o Governo de Santa Catarina investe em pesquisa agropecuária e extensão rural. “Nesse documento damos transparência aos resultados de tecnologias e ações que estão impulsionando o agro catarinense e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina e do Brasil”, esclarece o presidente Dirceu Leite.

Segurança alimentar com sustentabilidade

Além dos indicadores de 2023, o site apresenta reportagens com testemunhos de famílias que conseguiram transformar suas vidas de mãos dadas com a Epagri e a sustentabilidade. Para o presidente Dirceu, não existe caminho para o futuro se ele não for sustentável. “Isso vale para todos os setores – e na agricultura, que lida diretamente com recursos naturais, fica ainda mais evidente e a Epagri trabalha diariamente para isso”, diz ele.

A Epagri desenvolve tecnologias para aliar a produção de alimentos de qualidade com a conservação dos recursos naturais. Ao longo de 2023, a Empresa executou 415 projetos de pesquisa e lançou 27 tecnologias. No ano, foram 218 mil ações de assistência técnica e extensão rural que atenderam 130 mil agricultores e pescadores. Somado a isso, os técnicos foram responsáveis pela elaboração de projetos de crédito que tornaram possível o acesso de R$ 419 milhões em recursos provenientes de políticas públicas estaduais e federais para beneficiar 6,6 mil famílias em Santa Catarina.

A Epagri

A Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) é uma empresa pública, vinculada ao Governo de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária . A empresa publica o Balanço Social anualmente desde 2009 para prestar contas à sociedade do dinheiro investido pelo Governo do Estado. Para acessar o documento, clique aqui.

