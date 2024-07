Governo publica retificação de edital do processo seletivo de estágios

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, a retificação do subitem 4.1 do Edital Sead/Lidera n.º 03/2024, de 10 de julho de 2024, referente ao processo seletivo para contratação de estagiários.

A retificação no edital esclarece as exigências documentais para a inscrição no processo seletivo. Agora, no momento da inscrição, os candidatos deverão incluir as matérias e notas obtidas no último semestre cursado, além de fazer o upload de um arquivo único em PDF, contendo os seguintes documentos: histórico escolar ou boletim – com as matérias cursadas e identificação do aluno (para estudantes de nível superior), constando as notas obtidas no último semestre cursado.

Essa atualização visa garantir que todos os candidatos apresentem as informações acadêmicas de forma completa e organizada, facilitando o processo de avaliação e seleção.

O edital enfatiza que a responsabilidade pelo envio e upload dos documentos necessários para efetivar e validar a inscrição é exclusiva do candidato. Isso significa que cada participante deve assegurar que todos os documentos exigidos sejam corretamente submetidos dentro do período de inscrição.

Além disso, os candidatos são responsáveis pela inserção da nota do coeficiente escolar durante o processo de inscrição no sistema da Lidera Estágios. As inscrições que não contenham os documentos solicitados no item 4.1 do edital serão desconsideradas.