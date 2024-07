Estado destina mais de R$ 107 milhões em políticas públicas para agricultura no primeiro semestre do ano

Foto: Marco Favero / SECOM

A agricultura catarinense recebeu investimentos que superam R$ 107,1 milhões do Governo do Estado em políticas públicas de apoio aos agricultores e municípios no primeiro semestre de 2024. Os recursos foram repassados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) em ações e programas que incentivam investimentos e permanência no campo.

O semestre também foi marcado pelo lançamento do Programa Leite Bom SC, um pacote de medidas do Governo do Estado dividido em três ações: o decreto para suspender a concessão de incentivos fiscais na importação de leite e derivados por Santa Catarina, os financiamentos aos produtores e os incentivos fiscais para a indústria leiteira.

“As ações e programas são uma diretriz do governador Jorginho Mello e integrados entre a Secretaria de Estado da Agricultura e as empresas vinculadas Cidasc, Epagri e Ceasa. O planejamento é pensado para atender as necessidades dos nossos agricultores e para reforçar o compromisso de Santa Catarina com quem produz e com a qualidade dos produtos, que ultrapassam as fronteiras”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

Financiamento agropecuário e subvenção de juros

Foram repassados mais de R$ 46,5 milhões pelo Programa Terra Boa, nos projetos em que os agricultores têm acesso a calcário, sementes de milho, kits forrageira, apicultura e solo saudável, abelha rainha e incentivo ao cultivo de cereais de inverno. Em programas de financiamento e subvenção de juros, por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), foram aplicados R$ 37,4 milhões nos programas: Pronampe Agro SC, Pronampe Agro SC Emergencial, Água no Campo SC, Financia Agro-SC, Jovens e Mulheres em Ação e Reconstrói SC.

Foto: Reprodução/Secom SC

Regularização e Legalização Fundiária

Na área da Regularização Fundiária, por meio do Programa Terra Legal, no primeiro semestre foi realizado o georreferenciamento de 2.187 imóveis rurais, com a aplicação de R$ 591 mil. Nesse período foi consolidada a certificação de 3.844 imóveis. O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) proporcionou o financiamento para a compra de imóveis rurais às famílias em busca de oportunidades no setor agrícola. Foram contratadas 20 propostas, que somam de R$ 3,4 milhões em financiamento. Também está sendo desenvolvido o Inventário Florestal de Florestas Plantadas (IFFP), investimento de R$ 140 mil no primeiro semestre.

Defesa Agropecuária

Até junho deste ano, o Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa) investiu R$ 6,9 milhões na indenização de 415 produtores rurais pelo abate sanitário de 2.583 animais doentes, possibilitando a readequação do rebanho com animais saudáveis, a continuidade da produção de carne e de leite, além de preservar a saúde pública e a economia catarinense.

Além desse valor, foi realizada a continuidade da indenização de animais de produção, mortos por afogamento ou soterramento, em decorrência de catástrofes ambientais ocorridas nos municípios pelo excesso de chuvas de outubro e novembro de 2023, conforme previsto em legislação. No primeiro semestre de 2024, foi pago o valor de R$ 1,1 milhão para 85 produtores que tiveram a perda de animais nas enchentes.

Convênios

Os convênios estaduais e transferências especiais voluntárias somaram R$ 11,8 milhões no semestre, foram atendidos 67 municípios com repasse de recursos para equipamentos, implementos agrícolas, sistema antigranizo e eventos agropecuários.