Ações do Governo do Tocantins em 2024 ampliam potencial econômico da agricultura e pecuária no Estado

Em 2024, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), intensifica seus esforços no segmento agropecuário com ações de incentivo, que visam ao avanço significativo da agricultura e da pecuária no Estado. Nos primeiros seis meses do ano, diversos programas e projetos foram lançados e estão em execução, promovendo atividades com grande potencial econômico. Essas iniciativas não só impulsionam a produtividade e a sustentabilidade no campo, mas também fortalecem a economia local, gerando emprego e renda para os tocantinenses.

“Quero expressar minha grande satisfação e meu orgulho ao celebrarmos os avanços significativos na agricultura e na pecuária do Tocantins em 2024. Nosso estado tem se destacado cada vez mais no cenário nacional e é um prazer compartilhar esses sucessos com todos os tocantinenses. Estamos empenhados em mostrar, ao Brasil e ao mundo, o quanto temos avançado e o quão promissor é o nosso setor agropecuário. Seguimos criando programas em um ambiente democrático e inclusivo, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores que desenvolvem um trabalho árduo e valoroso em nossa agricultura”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

Susaf/TO

As ações do Governo do Tocantins com os municípios para o processo de adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf) são contínuas. Em 2024, dez agroindústrias familiares foram aderidas ao sistema, representando um crescimento de 100% em adesão, sem contabilizar os processos que estão em andamento ou em fase inicial.

O Susaf-TO é um sistema estadual que tem por objetivo promover a equivalência entre os Serviços de Inspeção Municipais (SIMs) e o Estadual, harmonizando os procedimentos de registro, inspeção e fiscalização de agroindústrias familiares, artesanais e de pequeno porte do Estado do Tocantins.

A adesão ao Susaf/TO é voluntária e realizada exclusivamente por meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) do município interessado, ficando a Seagro responsável pela presidência do sistema.

PNCF

O Programa Nacional de Crédito Fundiário continua com suas atividades em 2024. No ano passado, foram contabilizados cerca de R$ 15,2 milhões a serem aplicados em projetos de aquisição de acesso à terra para agricultores familiares, beneficiando 88 famílias. Este ano, mais 73 contratações estão em fase final de aprovação, totalizando 161 projetos aprovados. O programa contribui para a redução da pobreza rural, gerando economia, autonomia e fortalecimento da agricultura familiar, melhorando a qualidade de vida e gerando renda, segurança alimentar e sucessão no campo para agricultores familiares.

Rota da Pecuária

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e parceiros realizaram a 3ª Rota da Pecuária. A expedição percorreu aproximadamente 1.200 km em cinco dias de troca intensa de informações e conhecimentos entre aproximadamente mil participantes, incluindo pecuaristas, produtores e técnicos. Foram visitados quatro propriedades e um frigorífico nos municípios de Dois Irmãos, Brejinho de Nazaré, Paraíso, Marianópolis e Paraíso do Tocantins, com o objetivo de apresentar tecnologias e boas práticas no manejo produtivo e na gestão pecuária.

O primeiro dia começou na Fazenda Nelore Mato Verde, em Dois Irmãos, onde foram apresentadas tecnologias de melhoramento genético. A segunda propriedade visitada foi a Fazenda Guará, no município de Brejinho de Nazaré, onde foram discutidos temas sobre pecuária regenerativa e manejo de pastagem ultradenso na criação de bovinos, apresentados pela Agropecuária Kehrle.

No terceiro dia, a expedição visitou o Frigorífico Plena Alimentos, em Paraíso do Tocantins, ocasião em que foram demonstrados o sistema de abate bovino industrial, a gestão, o manejo e o processamento da carne. Atualmente, o frigorífico abate 720 animais por dia e está sendo ampliado para abater 1.200 animais por dia, exportando carne para mais de 50 países.

No quarto dia, a Rota da Pecuária chegou à Fazenda São Gabriel para mostrar o sistema de Integração Lavoura Pecuária (ILP), aliado ao confinamento na criação de animais e ao plantio rotacionado de grãos, como milho e soja. Cerca de 130 pessoas participaram do evento, destacando a importância de uma gestão eficiente para o sucesso do negócio.

No encerramento da expedição, foi apresentado o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC) por meio do sistema de produção aplicado na Fazenda Boa Esperança, no município de Paraíso do Tocantins, região central do Estado. A iniciativa proporcionou uma integração entre os envolvidos no agronegócio tocantinense, ao destacar pontos positivos e gargalos dos projetos visitados, bem como promover decisões estratégicas para melhorar os processos produtivos.

Mais Genética

Com mais uma etapa lançada em maio, durante a 24ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024), o programa Mais Genética Tocantins busca impulsionar a evolução e o crescimento da agricultura familiar. O objetivo é melhorar a qualidade do rebanho, trazendo benefícios ao melhoramento genético.

Na etapa anterior, foram disponibilizadas 100 mil doses de sêmen. Nesta etapa, serão disponibilizadas 105 mil doses de sêmen mais protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), sendo 100 mil doses de Touros Nelore e 5 mil doses de Touros Girolando. O programa é realizado pela Seagro e visa aumentar a produtividade e a qualidade do rebanho tocantinense.

Poliniza Tocantins

Durante a Agrotins 2024, o Governo do Tocantins lançou o projeto Poliniza Tocantins, que visa garantir a produtividade e o potencial da soja no Estado. A iniciativa inclui a utilização da polinização dirigida na agricultura e o transporte de abelhas nativas sem ferrão (meliponíneos) dentro do Tocantins.

Para o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café de Sá, o decreto que institui o Poliniza Tocantins ajudará a aumentar a produtividade das lavouras tocantinenses. O Poliniza Tocantins tem por objetivos fomentar a polinização dirigida como insumo da agricultura sustentável; aumentar a produção agrícola com sustentabilidade; elevar a produtividade do apicultor/meliponicultor; reduzir a emissão de dióxido de carbono na agricultura; prevenir o aumento da abertura de áreas para cultivo; e reflorestar áreas com mudas de espécies florestais ou clones que sirvam de alimento e abrigo para polinizadores. Além disso, o programa ainda objetiva criar programas de capacitação para técnicos, agricultores, apicultores e meliponicultores.

Transporte de abelhas nativas

O Projeto de Lei nº 7, de 15 de maio de 2024, dispõe sobre a criação, o comércio, a conservação e o transporte de abelhas nativas sem ferrão (meliponíneos), no Estado do Tocantins. O Projeto estabelece diretrizes para o exercício da atividade, da abertura de mercado e do fortalecimento da cadeia produtiva. Ele também corrobora para o desenvolvimento sustentável, por meio do incentivo à conservação da biodiversidade local e da sustentabilidade dos ecossistemas, influenciadas direta ou indiretamente pelo manejo responsável.

"Esse Projeto de Lei regulamenta o transporte de abelhas nativas sem ferrão. Não podemos correr o risco de perder esse patrimônio tão importante. São as nossas abelhas que fazem a polinização de determinados tipos de frutos que só temos na nossa região", completa Jaime Café.

Agrotins 2024

A 24ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024), a maior feira de tecnologia agropecuária da Região Norte do país, bateu um novo recorde ao atingir, no último dia do evento, R$ 4,24 bilhões em movimentação financeira, representando um aumento de 44% comparado à edição de 2023.

O volume de negócios realizados no evento corresponde à comercialização de máquinas, implementos, insumos, serviços de pequenos negócios, contratos de construções de agroindústrias e produtos da bioeconomia, impulsionando a movimentação econômica da capital tocantinense, Palmas.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destacou a satisfação com os resultados alcançados na edição de 2024 e elogiou a significativa participação dos produtores, que realizaram negócios durante os cinco dias do evento. “A Agrotins é uma feira que tem calor humano, existe um clima de festa e confraternização na realização de muitos negócios importantes. Assim, é valorizado o que há de principal nessas negociações, o relacionamento com o público”, ressalta o secretário.

Bioeconomia

A Bioeconomia foi o tema da Agrotins 2024, focada na produção e na utilização de recursos biológicos renováveis, divulgando métodos como agricultura orgânica e agroecologia para promover alimentos saudáveis, bem como o desenvolvimento de biotecnologias agrícolas para aprimorar a eficiência e qualidade dos cultivos. No agronegócio, a bioeconomia promove o uso sustentável de recursos naturais, ao adotar práticas de manejo que reduzem o impacto ambiental, otimizar o uso da terra e melhorar a eficiência produtiva.

A bioeconomia é uma atividade com potencial econômico no Tocantins, devido à diversidade de frutos naturais do Cerrado para alimentação e fitoterápicos, que podem ser explorados de forma sustentável. As agroextrativistas são mulheres da agricultura familiar, comunidades rurais e artesãos que buscam gerar renda com a produção de frutos do Cerrado.

Apoiando a divulgação dos produtos da agricultura familiar e a sua relação harmoniosa entre economia e natureza, integrando-os de forma sustentável, a Seagro promove feiras em diversos espaços públicos. Em junho deste ano, foi realizada a exposição Agrifest Junina, na Seagro, com a participação de agricultores familiares, comunidades tradicionais e artesãos tocantinenses. Na feira, foram expostos produtos extraídos dos diversos frutos do Cerrado tocantinense, como baru, pequi, buriti, macaúba, mangaba, bolos, compotas de frutas, geleias, temperos, biojoias e artesanatos, inclusive de capim-dourado.

