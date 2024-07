Em Sabáudia, 29ª edição de Expotécnica registrou recorde de público

A 29ª Expotécnica, evento promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná ( IDR-Paraná ), em Sabáudia, no Norte do Estado, encerrou na sexta-feira (12) com recordes de público e muitas novidades. Ao todo, passaram pelo local mais de 4 mil pessoas durante os três dias de feira. O balanço foi divulgado nesta segunda (15).

De acordo com o técnico agrícola do IDR-Paraná em Sabáudia e coordenador-geral da Expotécnica, Luiz Marcelo Franzin, a expressiva participação do público de produtores rurais nesta edição chancela o evento como um dos mais importantes para a agricultura familiar. “O saldo é bastante positivo. O apoio dos expositores e as novidades também foram fatores determinantes para esse sucesso”, disse.

Outros números da Expotécnica 2024 também chamam atenção. Neste ano somaram-se 55 marcas e instituições presentes no Sítio São José, local onde o evento foi sediado. Boa parte da aderência do público se deu por meio das mais de 30 excursões vindas de municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado.

Para Rafaela Bernardo, assistente social do IDR-PR, o evento deste ano foi uma surpresa muito boa, pois houve recorde de público. “Apenas na quinta-feira, segundo dia do evento, compareceram cerca de 1.500 pessoas”. Ela reforça também o alto nível técnico e a estrutura da 29ª edição. “Aprimoramos os espaços e o nosso auditório foi palco de temas importantes com destaque para o Encontro da Mulher, com mais de 250 mulheres presentes na ocasião”.

Diversos palestrantes e especialistas compartilharam conhecimento com os produtores da agricultura familiar, disponibilizando mais de 30 horas de conteúdo técnico para o público presente, uma média de 10 horas de conteúdo por dia.

O gerente regional do IDR-Paraná, em Apucarana (Vale do Ivaí), Paulo Eduardo Sipoli, informou que mais de 100 profissionais do instituto estiveram envolvidos na organização da feira. E apesar da chuva na abertura desta edição, o público compareceu em peso.

“Acredito que cumprimos o nosso propósito, que é levar informação técnica para o produtor. Trazer e criar um ambiente de discussão e inovação tecnológica, e permanecemos com esse compromisso para o próximo ano, na 30ª Expotécnica, com temas atuais e pautados na nossa pesquisa com o que a de melhor na agricultura sustentável do nosso estado”, afirmou.