Secretaria da Agricultura discute perspectivas da produção orgânica em Santa Catarina

Foto: Aires Mariga/Epagri

Os desafios e as expectativas do setor da produção orgânica foram discutidos na quarta-feira, 10, na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR). Foi definida a criação de um Grupo de Trabalho – composto por membros da SAR e da Comissão de Produção Orgânica, para elaborar um plano de ação conjunta.

O plano visa implementar propostas e promover o desenvolvimento sustentável da agricultura orgânica em SC, assim como para fortalecer o setor e promover a agricultura orgânica, como uma alternativa viável e sustentável para a produção de alimentos no país.

O encontro contou com a equipe da SAR e Comissão de Produção Orgânica de Santa Catarina (CPOrg-SC), produtores, técnicos e representantes de entidades ligadas à agricultura orgânica. Foram abordados o desenvolvimento e fortalecimento da produção orgânica no estado, o incentivo à agricultura orgânica, a necessidade de capacitação técnica dos produtores, a certificação dos produtos e a ampliação do mercado consumidor.



A Comissão de Produção Orgânica apresentou as demandas e sugestões do segmento, destacando a necessidade de maior investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias específicas para a agricultura orgânica, além de programas de apoio financeiro e logístico para os pequenos produtores.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, ressalta a importância da produção orgânica para a agricultura familiar, na produção de alimentos sem a utilização de insumos químicos. “A produção orgânica é fundamental para garantir alimentos saudáveis e de qualidade para a população, além de contribuir para a sustentabilidade. A SAR está comprometida em apoiar os produtores orgânicos e fomentar esse setor que é tão importante para o futuro do nosso estado e país”, afirma o secretário.