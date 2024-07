Pescadora atendida pela Epagri lança seu primeiro livro

“A menina e o mar” é uma autobiografia da pescadora Safira Cristina Mendes, de Balneário Barra do Sul, SC (Foto: Arquivo pessoal)

A história de uma menina que cresceu em sintonia com o mar. Assim é o livro “A menina e o mar”, uma autobiografia da pescadora Safira Cristina Mendes, de Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte Catarinense. Neneca, como a autora é conhecida, conta na obra a história de sua vida na Ilha dos Remédios, onde se criou e aprendeu a ser pescadora com os pais. A obra foi lançada no dia 6 de julho, durante a 30ª Festa da Tainha de Balneário Barra do Sul.

Safira fez parte da pesquisa de doutorado da extensionista social e antropóloga Rose Mary Gerber, da Epagri. Passados mais de dez anos de uma relação que se fortaleceu entre as duas, Safira, inspirada no livro de Rose, “Mulheres e o Mar”, escreveu sua primeira obra. “Conheci Neneca por ocasião de minha pesquisa de doutorado em antropologia Social pela UFSC, cuja tese resultou no livro ‘Mulheres e o mar’. Foi a pescadora com quem mais convivi durante os onze meses de trabalho de campo”, conta Rose, que ajudou Safira publicar o livro.

A pescadora conta que foi a convivência com a extensionista da Epagri que a inspirou a começar a escrever. “Com a junção da nossa vivência, comecei a ver outro horizonte. Vi que as mãos que fazem um trabalho pesado também podiam ser usadas de forma delicada. Inspirada pela Rose, mesmo sem ter muito estudo, escrevi o livro em quatro meses”, conta Safira.

Relação com o mar

Mesclando pensamentos, aprendizados e momentos marcantes da infância, da juventude e da vida adulta, Safira mostra na obra as diferentes facetas da vida de menina, mulher, pescadora, esposa, mãe e dona de casa. Com linguagem inspiradora, revela como a relação com o mar e a Ilha dos Remédios moldaram a pessoa que ela é hoje. Ao mesmo tempo, descreve a rotina, as dificuldades e os desafios das famílias que vivem do mar, cujo dia a dia é ditado pelas “vontades” dele.

“Ela sentava-se sobre uma touceira de capim apoiada em seus joelhos. Primeiramente descia os olhos no costão da ilha. Ali mesmo recebia como que um sorriso para ela, a onda empurrada pelo vento, desmanchava nas pedras levantando nevoeiro como fumaça de salitro”, diz um trecho da obra.

Foto: Reprodução/Secom SC

Alfabetização

Safira frequentou a escola por apenas dois anos e meio durante a infância. Mas como precisava ficar longe da família para poder estudar, não conseguiu desenvolver muito o aprendizado. Hoje, aos 51 anos, ela frequenta o EJA (Educação de Jovens e Adultos), no ensino fundamental, e alterna seu tempo entre os estudos, as atividades da pesca com o marido “Nezinho” e a escrita. “Já estou terminando meu segundo livro”, conta.

Foto: Reprodução/Secom SC

Inspiração

“A minha inspiração vem do mar e das memórias da infância. Com ele aprendi que tem tempo ruim, mas sempre tem o tempo de calmaria. Comecei a prestar atenção no vai e vem do tempo, do mar, da maré, da lua, e assim encontrei respostas para entender as pessoas”, diz Safira.

Foto: Reprodução/Secom SC

Despertar de talentos

Com esse resultado, Rose Mary Gerber, da Epagri, reforça que o trabalho do extensionista é muito mais do que trocar conhecimento, tecnologia e inovação. “Exercitar extensão rural e pesqueira é contribuir com o despertar de talentos e potencialidades, é fortalecer a agricultura e a pesca artesanal em nosso Estado por meio da relação interpessoal pautada pelo respeito e pelo diálogo”, defende. No município de Balneário Barra do Sul, Safira conta com acompanhamento da equipe de extensão local da Epagri.

Para adquirir o livro “A menina e o mar”, basta entrar em contato com a autora Safira Cristina Mendes pelo telefone (47) 99724 6572.

Por Cinthia Andruchak Freitas – Jornalista da Epagri

Mais informações: Rose Mary Gerber, antropóloga, Analista de Extensão Social da Epagri – (48) 3665 5303

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber – Assessora de comunicação da Epagri (48) 3665 5407.