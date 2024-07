Segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná abre inscrições em setembro

O Prêmio Queijos do Paraná vai abrir inscrições para a segunda edição do concurso em 18 de setembro. No mesmo dia, também será divulgado o novo regulamento da competição, que será maior e terá mais categorias. O prêmio tem como objetivo valorizar e divulgar a qualidade das queijarias paranaenses, com foco na excelência da produção e na diversidade de produtos.

O Prêmio Queijos do Paraná é promovido por um comitê gestor formado pelo IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Sistema Faep/Senar, Sebrae-PR, Sindileite-PR e Sistema Fecomércio-PR.

A expectativa da organização é que 600 queijeiros se inscrevam, superando os 450 inscritos na primeira edição do prêmio. Na oportunidade, 98 medalhas foram distribuídas aos produtores participantes, reconhecendo a qualidade dos queijos apresentados.

O Paraná é segundo maior produtor de leite do Brasil, segundo dados de 2023 do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). Dos cerca de 13 milhões de litros de leite produzidos diariamente no Estado, 6 milhões são destinados à fabricação de queijos.

De acordo com a engenheira de alimentos Fabíola de Levrero e Borba, que representa o IDR-PR no comitê gestor do prêmio, o concurso funciona como uma ferramenta de melhoria da qualidade das queijarias do Estado. “Os produtores acabam buscando inovações, melhorando seus processos, se adequando a diferentes selos sanitários e explorando novos mercados. Além disso, o prêmio valoriza e dá visibilidade aos produtores”, disse.

SEGUNDA EDIÇÃO– Além de esperar mais inscritos, a segunda edição da competição também terá novas categorias, que serão detalhadas com a divulgação do novo regulamento.

Uma das novidades será o Concurso Excelência em Muçarela, que vai julgar o melhor queijo como ingrediente de uma pizza. Serão julgadas características técnicas como elasticidade, derretimento e fatiabilidade do produto. A expectativa é de que cerca de 80 queijeiros ou indústrias se inscrevam nesta modalidade.

A premiação dos vencedores deve acontecer em 2025, com uma programação prevista de eventos técnicos, palestras e feiras com produtores de todo o Paraná.