Cidasc participa da ExpoMar – Pesca, Maricultura & Logística 2024

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) estará presente na ExpoMar – Pesca, Maricultura & Logística 2024, que ocorre de 09 a 11 de julho no Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira, em Itajaí. O evento visa reunir todas as cadeias produtivas e de negócios relacionadas à pesca, maricultura e logística. A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, participará da abertura oficial do evento, no dia 09 de junho, às 18h.

O médico-veterinário Pedro Mansur Sesterhenn, coordenador estadual da Sanidade de Animais Aquáticos da Cidasc, será um dos palestrantes no “Simpósio Catarinense de Piscicultura”, parte integrante da ExpoMar.

A ExpoMar 2024 abordará temas como economia azul, impactos das mudanças climáticas na pesca e aquicultura, novas exigências dos consumidores, linhas de crédito, desafios do mercado de pescado, entre outras pautas técnicas. O evento incluirá o Congresso Internacional da Pesca e Maricultura, Simpósio Catarinense de Piscicultura, Feira de Negócios, Cozinha Show e Corredor do Sabor.

Durante o Simpósio Catarinense de Piscicultura, Pedro Mansur Sesterhenn fará duas palestras: às 11 horas, no auditório 2, ele falará sobre “Exigências Legais para Produção na Piscicultura – Quais os documentos e de quem é a responsabilidade pela emissão de Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Guia de Trânsito Animal (GTA), Licença de Aquicultor”; e às 15h15, no auditório 1, abordará o tema “Sanidade e biossegurança – Enfermidades e estratégias para redução de riscos”.

“A participação da Cidasc na ExpoMar 2024 é uma oportunidade para demonstrar nosso compromisso com a sanidade e a sustentabilidade do setor aquícola. Estamos entusiasmados em compartilhar nosso conhecimento e colaborar com outros profissionais e empresas para fortalecer a cadeia produtiva da pesca e maricultura em Santa Catarina. Eventos como este são fundamentais para promover a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções inovadoras que atendam às novas exigências do mercado e contribuam para o crescimento econômico do nosso Estado”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Santa Catarina é um Estado de destaque na produção de animais aquáticos, principalmente na criação de moluscos bivalves, e conta também com setores significativos de ranicultura, carcinicultura e piscicultura. Para fortalecer esses setores e proteger os consumidores, é essencial empregar atividades que mantenham a condição sanitária desses animais.

A competência da sanidade pesqueira e aquícola é conferida ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Em Santa Catarina, a execução das atividades de Defesa Sanitária Animal é responsabilidade da Cidasc. Clique aqui para mais informações sobre Defesa Sanitária Animal – Sanidade dos Animais Aquáticos.

+ExpoMar

A programação foi construída com participação ativa dos atores do setor, trazendo à luz os principais desafios atuais e as tendências para o futuro da atividade. Serão mais de 20 palestras, painéis e workshops ao longo dos três dias, com a presença de mais de 60 especialistas e pesquisadores renomados do Brasil, Canadá, Chile e Oriente Médio.

A temática deste ano é “Transformação Azul na Pesca e Aquicultura”, alinhado ao conceito desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que propõe uma visão de produção sustentável na aquicultura, gestão eficaz na pesca e melhoria nas cadeias de valor. Clique aqui para conferir a programação.

Pesca e aquicultura em debate

Entre as novidades desta segunda edição está a organização da programação em formato de painéis, que permitirá o aprofundamento dos debates e a abordagem dos diferentes aspectos sobre os temas.

O primeiro dia será voltado para conjuntura e estratégia, com debates que tratam do crescimento da produção da proteína que vem das águas, rastreabilidade e certificação na pesca e aquicultura, linhas de crédito e panorama do mercado de pescados no Brasil e no Mundo, com a participação de Márcio Castro da FAO – Roma, Itália. Em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali), também será realizado o evento satélite “Blue Fish: O crescimento azul da pesca e maricultura em um oceano em transformação climática”.

No segundo e terceiro dia, a ExpoMar promove o Seminário Internacional de Pesca, o Seminário Internacional de Maricultura e o Simpósio Catarinense de Piscicultura.

Pesca

Estratégias e ações para o crescimento sustentável da pesca, desafios e ações nas áreas de ordenamento e fomento da atividade pesqueira, estatística pesqueira no Brasil e em Santa Catarina e o gerenciamento hídrico na indústria estão entre os temas do Seminário Internacional de Pesca.

Maricultura

Conferencistas do Canadá, Chile, Oriente Médio e Brasil compartilham suas experiências de sucesso no “Painel Blue Fish – Possibilitando o crescimento azul na maricultura”, que abre o Seminário Internacional de Maricultura. A programação conta ainda com debates sobre políticas de desenvolvimento, ordenamento da maricultura, programa Molubis e a proliferação de mexilhões invasores.

Piscicultura

Os temas que mais têm preocupado o setor no estado pautam o Simpósio Catarinense de Piscicultura: licenciamento ambiental, exigências legais para exercer a atividade como: Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Guia de Trânsito Animal (GTA), licença de Aquicultor, sanidade e biossegurança, inovações na aquicultura e mercado do peixe cultivado.

Realização, patrocínio e apoio

A ExpoMar é promovida pelo International Fish Congress & Fish Expo Brasil (IFC Brasil) com a correalização do Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região (Sindipi), Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e da Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (Fundep). Tem o patrocínio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Banco do Brasil, Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina (SAQ), Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faesc/Senar) e Prefeitura de Itajaí. A ExpoMar tem o apoio das entidades Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Associação Catarinense de Aquicultura (Acaq), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) e Coletivo Nacional da Pesca e Aquicultura (Conepe).

