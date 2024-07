Inscrições para concursos da Sead, Seplan e Piauíprev encerram nesta quarta (10)

Encerra, nesta quarta-feira (10), o prazo para os candidatos se inscreverem para o concurso público das Secretarias da Administração (Sead), do Planejamento (Seplan) e da Fundação Piauí Previdência (Piauiprev). As inscrições são exclusivamente feitas pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso.

O edital do concurso público é para o preenchimento de 110 vagas e cadastro de reserva, sendo 90 vagas para o cargo de analista governamental e 20 vagas para analista previdenciário. A remuneração inicial é de R$ 11.549,35 e a taxa de inscrição é no valor de R$ 180. A realização das provas será no dia 8 de setembro, em Teresina.

O certame terá etapa com provas objetivas e provas discursivas, de caráter classificatório e eliminatório; prova de título, de caráter classificatório; e curso de formação, de caráter eliminatório. “Os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo desde que não coincidam os horários das provas”, lembrou Samuel Nascimento, secretário da Administração.

Para a Sead, as provas serão no turno da manhã. São 45 vagas para o cargo de analista governamental, sendo 20 vagas para a especialidade em gestão pública, que exige formação superior em qualquer área; 10 vagas para especialidade infraestrutura, sendo dessas, 2 vagas para formação superior em arquitetura, 5 vagas são para engenharia civil, 1 vaga para engenharia de agrimensura, 2 vagas para engenharia elétrica; e 15 vagas para a especialidade tecnologia da informação, que exige formação em ciências da computação ou áreas afins. Todos os cargos terão também cadastro de reserva.

Para a Seplan, as provas serão realizadas no período da tarde. Também são 45 vagas para o cargo de analista governamental, sendo 25 vagas para a especialidade planejamento e orçamento, que exige formação superior em qualquer área; e vagas para especialidade infraestrutura, sendo 1 vaga para a formação superior em arquitetura, 5 vagas para engenharia civil, 1 vaga para engenharia de agrimensura, 3 vagas para engenharia elétrica e 10 vagas para formação em tecnologia da informação.

Para a Piauiprev, são 20 vagas para o cargo de analista previdenciário, que exige formação superior em qualquer área.

Para mais informações e conferir os editais completos, os candidatos devem acessar o site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br .