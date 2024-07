Sistema Estadual de Agricultura terá agendas mais frequentes com Ocepar e Faep

O Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) iniciou nesta segunda-feira (08) uma série de reuniões que se pretende sejam rotineiras com as entidades do setor produtivo paranaense. O objetivo é gerar um ambiente propício para debater e avançar nas propostas benéficas ao agronegócio paranaense.

Pela manhã o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, esteve na sede do Sistema Ocepar reunido com os dirigentes da entidade representativa das cooperativas paranaenses.

“Onde há uma cooperativa tem desenvolvimento. Por isso queremos, enquanto atores oficiais, auxiliar ainda mais este desenvolvimento, queremos discutir para onde vamos caminhar, queremos ver o que podemos contribuir de forma direta para a realização deste novo planejamento do cooperativismo paranaense e suas demandas”, disse o secretário.

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, falou da importância do cooperativismo e do trabalho realizado pela entidade. “Para mais de 130 cidades do Paraná a cooperativa é o principal agente de desenvolvimento local e regional. E para que tudo aconteça da melhor forma possível, temos no campo 3.720 profissionais atendendo os cooperados”, destacou.

Segundo ele, há 143 agroindústrias de cooperativas no Paraná e suas atividades representam 48% do faturamento. “Atualmente, no Paraná, 45% do crédito rural passa por uma cooperativa de crédito e a tendência é aumentar cada vez mais esta participação, pois 85% do nosso público quer ser empreendedor e não empregado, ter liberdade para desenvolver suas atividades junto a sua cooperativa”, afirmou.

FAEP/SENAR– À tarde o secretário reuniu-se com diretores do Sistema Faep/Senar-PR, na própria secretaria. “Queremos manter uma agenda permanente e sistemática com as instituições importantes que representam o agro paranaense para conversar sobre as prioridades do nosso negócio, que é o desenvolvimento rural, o desenvolvimento de políticas públicas para o setor agropecuário”, reforçou Natalino.

Durante o encontro, o secretário falou sobre o programa Rota do Progresso, que visa estimular a economia, a geração de emprego e levar mais qualidade de vida à população de 80 municípios com os menores índices de desenvolvimento do Estado. “Queremos fazer isso juntos”, afirmou.

Algumas ações começaram a ser discutidas já nessa reunião, como o fortalecimento do projeto de pecuária moderna, a rastreabilidade da produção agropecuária, as alternativas para melhoria de pastagens, o melhoramento genético do rebanho estadual e possibilidade de reconversão de áreas para a produção de hortaliças e frutas.

“É muito importante ter essa união do sistema estadual com a Federação da Agricultura para ouvir as demandas e chegarmos em um consenso sobre os melhores caminhos de políticas públicas e melhorias que podemos fazer para os produtores rurais do Estado” disse o vice-presidente da Faep, Ágide Eduardo Meneguette.

Nas duas reuniões Natalino esteve acompanhado dos presidentes das empresas vinculadas do Sistema Seagri: Otamir Cesar Martins (Adapar), Éder Bublitz (Ceasa) e Richard Golba (IDR-Paraná), além do diretor-geral da Secretaria, Richardson de Souza, e do diretor técnico Benno Doetzer.