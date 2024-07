Com apoio do Estado, Palmital ganha cozinha comunitária multiúso

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan), inaugurou nesta quinta-feira (4) uma Cozinha Comunitária no município de Palmital, no Centro do Estado. No mesmo espaço funcionará uma central da agricultura familiar e uma cozinha-escola.

O projeto teve início em 2021 e recebeu R$ 119.956,18 destinados à aquisição de materiais permanentes e materiais de consumo. Desse total, R$ 113.935,62 foram disponibilizados pela Seab e R$ 6.020,56 correspondem à contrapartida municipal. Além desse orçamento, o município contou com outras fontes de recursos.

O local, além de proporcionar refeições saudáveis e adequadas para a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, também vai possibilitar o pré-preparo de alimentos, otimizando o tempo das merendeiras nas escolas e evitando o desperdício de itens oriundos da agricultura familiar.

Cerca de 70 famílias de agricultores familiares estão envolvidas no fornecimento de frutas, verduras, legumes e panificados ao município.

Serão beneficiados mais de 1.500 alunos matriculados na rede municipal provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Estão cadastradas 50 famílias de agricultores familiares, além de 400 que recebem a cesta verde e 30 acamados devido a doenças, que são beneficiados por programas de apoio à Agricultura Familiar.

No espaço também serão ofertados cursos para adolescentes e mulheres interessados pela culinária saudável e o aproveitamento de alimentos, além de programas com foco em educação alimentar para estudantes da rede municipal e estadual a fim de prevenir doenças relacionadas a hábitos alimentares inadequados.

O espaço será, ainda, palco para capacitação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) e dos manipuladores de alimentos, estimulando que os membros desenvolvam seus papéis de agentes sociais fiscalizadores e de gestores de agroindústrias familiares e micro empreendimentos alimentícios.

PRESENÇAS- Participaram do evento de inauguração o chefe do núcleo regional da Seab de Pitanga, Jose Guilherme Stipp Camilo; o técnico do Desan, Carlos Alberto Ferreira; o coordenador estadual do PAA; Thiago Franco; a chefe do Desan, Márcia Cristina Stolarski; e a presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, Roseli Pittner.